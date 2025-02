Kate quiere ser Letizia: no informará de su vestuario

Los príncipes de Gales no acudirán mañana a la ceremonia de los premios BAFTA, el evento de mayor relevancia en la industria del cine británico, según ha confirmado el Palacio de Kensington. Una decisión que ha generado reacciones diversas entre los seguidores y detractores de la corona británica. La ausencia de William y Kate Middleton en esta gala ha llamado especialmente la atención, ya que el heredero es el presidente de la Academia Británica de Cine y Televisión desde 2010, un cargo que tradicionalmente ha sido ocupado por miembros de la realeza. Además, muchos esperaban que la princesa hiciera su reaparición pública en un evento de gran magnitud tras anunciar hace un mes que su cáncer está en remisión.

La razón que la pareja ha argumentado es que la ceremonia coincide con el primer fin de semana de las vacaciones escolares de mitad de trimestre de sus hijos, George, Charlotte y Louis. Los príncipes de Gales son fieles a su idea de priorizar el tiempo con sus hijos sobre sus compromisos oficiales. Y, aunque una parte de las redes y algunos sectores de la opinión pública británica consideran que Will y Kate podían haber hecho un esfuerzo, otros lo entienden como una muestra del compromiso que e l matrimonio tiene con la salud y la crianza de sus hijos.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton junto a sus hijos en Sandringham Gtres

Pero no es la única polémica que salpica estos días a la nuera de Carlos III. Kate es un icono de estilo y su vestuario ha tenido siempre un impacto multimillonario en la moda británica: es el famoso «efecto Kate», que agota prendas, multiplica las ventas de todo lo que se pone y lanza marcas a ambos lados del Atlántico. Un hecho que será mayor el año que viene después de que el rey le haya concedido el privilegio de emitir sus propios sellos de garantía real a sus vendedores favoritos. Quizá por eso sorprendió que el 1 de febrero el «Sunday Times» anunciase, citando fuentes palaciegas, que ya no informarían más sobre la ropa de la princesa salvo «en contadas ocasiones». El motivo: la princesa siente que sus estilismos eclipsan las causas que abandera.

Y como no hay dos sin tres, en «Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants» («Sí, señora: la vida secreta de los sirvientes reales»), el libro de Tomas Quinn que sale el día 18, se recogen las revelaciones del personal de Buckingham. Una de ellas afecta a la que ya se denomina «mamma Kate». Según el autor, la princesa es la encargada de calmar las rabietas que sufre su esposo. «No sé dónde estaría William sin Kate. A veces tiene que tratarle como si fuera su cuarto hijo», llega a comentar una antigua empleada de palacio.