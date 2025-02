Kensington Palace emite un comunicado para aclarar la nueva polémica que sacude a Kate Middleton y el príncipe Guillermo

El próximo 16 de febrero se celebrará en Reino Unido la 78ª edición de los Premios BAFTA, homólogos a los Goya españoles. Se trata de una de las noches más importantes para el cine inglés, y a diferencia del caso patrio, donde desde hace años no acude nadie de la Familia Real, en Inglaterra es tradición que los príncipes de Gales asistan a la ceremonia como muestra de apoyo y respeto a su séptimo arte.

Por desgracia, el año pasado, Kate Middleton tuvo que ausentarse a consecuencia del cáncer que padece y por el que se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia. "Lamento que Catherine no esté aquí. A ella le encantan los premios BAFTA", declaró el año pasado el príncipe Guillermo a Elaine Bedell, directora ejecutiva del Southbank Centre, donde se celebra la entrega de premios desde 2023, cuando se mudaron tras años en el teatro Royal Albert Hall.

Con la princesa habiendo concluido su tratamiento de quimioterapia y retomando poco a poco su agenda oficial, se esperaba que este año asistiera de nuevo a la entrega de los Premios BAFTA, pero en esta ocasión tampoco podrá ser. Así lo han recogido en las últimas horas numerosos medios británicos, que aseguran entre sus páginas y portales web que no habrá rastro de los príncipes. "El príncipe de Gales no asistirá a la ceremonia de entrega de premios BAFTA el domingo, sino que centrará sus esfuerzos en destacar a la próxima generación de talentos cinematográficos", ha escrito Kate Mansey, la experta en realeza de "The Times". Se refiere al acto que el heredero del trono tiene agendado para este miércoles, cuando se reúna con personalidades de la industria del cine en la sede de la London Screen Academy.

La ausencia de los príncipes de Gales en la entrega de los Premios Bafta ha causado tal polémica que el Palacio de Kensington se ha visto obligado a remitir un comunicado para explicar las razones que les han llevado a rechazar la invitación.

"Este año cae en el primer fin de semana de las vacaciones escolares de mitad de semestre", han indicado, argumentando que tras pasar por uno de los peores años de sus vidas, los príncipes prefieren disfrutar del tiempo libre con sus hijos pequeños.

El príncipe William y David Beckham en los BAFTA 2024 Gtres

Una dinámica y filosofía que se aplicarán a partir de ahora, tal y como la propia Kate Middleton dejó claro en el vídeo comunicado que publicó para anunciar que había concluido su tratamiento de quimioterapia:

"Este momento nos ha recordado, sobre todo, a Guillermo y a mí, que debemos reflexionar y estar agradecidos por las cosas sencillas pero importantes de la vida, que muchos de nosotros a menudo damos por sentado: simplemente amar y ser amados".