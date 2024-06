Leonor y Sofía, de escapada a Londres con otros royals para ver a Taylor Swift

Todo aquello que no esté recogido en la agenda oficial es considerado de índole privado para Casa Real, de ahí que no se informen sobre las actividades de ocio de los miembros de la Primera Familia. Para eso está la labor periodística y la inestimable ayuda que suponen las redes sociales para dar pistas sobre lo que hacen, en este caso, la princesa Leonor y la infanta Sofía para divertirse cuando no están sujetas al protocolo o cuestiones palaciegas. Las hijas del Rey Felipe VI y la Reina Letiziahan sido vistas en Londres, concretamente en pleno concierto deTaylor Swift, que hace unas semanas conquistó Madrid con su doblete de infarto. Parece que les fue imposible ver a su ídolo en directo durante sus dos citas en la capital patria, por la que se han tenido que esperar a verla en acción sobre el escenario en la británica, como así informaban este viernes por la noche mediante una publicación en redes sociales.

“La Princesa de Asturias y la infanta Sofía se encuentran actualmente en el estadio de Wembley asistiendo al concierto de Taylor Swift. Están ahí con su grupo de amigos. Su equipo de seguridad está pidiendo que se borre cualquier fotografía que se les tome”, detallaban desde el perfil especializado en monarquía, ‘Royal News’. No han trascendido imágenes de ellas viendo el espectáculo de más de tres horas de la artista estadounidense. La buena labor de sus guardaespaldas a la hora de proteger también su imagen en las redes sociales ha evitado que haya constancia gráfica de su escapada para el concierto, por lo que tampoco se puede confirmar su si prima, la hija mayor de Telma Ortiz, les acompañaba, como así se ha comenzado a comentar.

Pero no es la única versión que habla de royals en el estadio de Wembley de Londres. Desde la revista ‘Hello’ dan por confirmada la presencia de la infanta Sofía, aunque no hace mención a su hermana Leonor. Eso sí, sube la apuesta al dar por asegurado que en el evento también estaba el príncipe Guillermo de Inglaterra, además de la princesa Amalia de Holanda: “Guillermo no fue el único miembro real presente, ya que la princesa Amelia y la infanta Sofá también hicieron una discreta aparición en el concierto”. Al parecer, se ha producido un improvisado cónclave de royals en su último concierto en Londres, al reunir a los herederos al trono de tres de las grandes casas reales de Europa. Y todo al ritmo de Taylor Swift.

Taylor Swift calienta la economía Agencia AP

Ahora bien, se desconoce si la princesa Amalia de Holanda estaba en el mismo grupo de amigos que acompañaban a la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Su relación es fluida dada la buena amistad que atesoran sus padres y de la que han dejado buena cuenta en público en numerosas ocasiones. Sea como fuere, aunque desde la versión de ‘Hello’ no se hace mención a la mayor de los Borbón, seguramente acudieron juntas para vivir buenos momentos y generar bonitos recuerdos tras cerca de tres meses sin compartir el día a día. Una desde el internado de Gales donde cursa Bachillerato Internacional y la otra completando su formación castrense desde la Academia Militar de Zaragoza. Antes de que vuelvan a separar sus caminos para continuar sus respectivos caminos, tienen unos meses de verano que piensan disfrutar al máximo, que comienzan para ellas con el concierto de Taylor Swift. La cantante está moviendo masas entre los jóvenes y parece que su éxito ha traspasado incluso los gruesos muros de los palacios europeos, teniendo bailando con sus melodías a los que están llamados a ocupar los tronos más importantes de las monarquías europeas.