Llegan los primeros royals a Wimbledon: ¿Asistirá Kate Middleton?

El Campeonato de Wilmbledon siempre ha sido una de las citas favoritas deKate Middleton. Sin embargo, este año, tras confirmar que está en tratamiento contra el cáncer, la Familia real británica no ha emitido información sobre su asistencia. No obstante, Deborah Jevans, presidenta del 'All England Club', encargada de la organización del torneo de tenis más exclusivo, aseguró en una rueda de prensa: "Nuestra prioridad es claramente que nuestra patrona tenga tiempo para recuperarse y ciertamente no vamos a agregar ninguna presión adicional a su recuperación especulando sobre su asistencia al Campeonato de este año". Tras este mensaje, solo queda esperar si finalmente la princesa de Gales se personificará allí.

El pasado 15 de junio, después de seis meses sin apariciones públicas, la princesa de Gales Kate reapareció en el desfile de ‘Trooping the Colour’, celebrado cada año con motivo del cumpleaños del rey. Tan solo un día antes de este acto oficial, al que acudió muy sonriente y con un conjunto de dos piezas blanco, la princesa de Gales publicó previamente a su asistencia una imagen en sus redes sociales donde agradecía el apoyo recibido y actualizaba sobre su estado de salud, asegurando que progresaba pero que había "días buenos y días malos" : "Espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sabiendo que aún no estoy fuera de peligro", agregó.

Los primeros royals en asistir

Son los primeros royals que acuden este 2024 al estadio londinense. En las gradas se sentaron junto a la modelo Poppy Delevingne y su padre, Charles. La hermana demantuvo un noviazgo de unos meses en 2023 con el segundo hijo de Pablo de Grecia y Marie-Chantal Miller, el príncipe Constantino Alexios. A pesar de la ruptura entre la socialité y el príncipe,

Poppy Delevingne, Olympia, Pablo de Grecia y Charles Delevingne Getty

Wimbledon 2024 es la edición anual del prestigioso campeonato de tenis, celebrado en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Londres, Inglaterra y entre sus invitados aglutina a importantes celebridades y miembros de la realeza. Este lunes debutó en el último campeón del torneo, Carlos Alcaraz, que se midió con el estonio Mark Lajal-a quien venció-, y a quien también la princesa de Gales le entregó el año pasado su trofeo.