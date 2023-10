Pablo de Grecia recoge un premio en nombre de Carlos III

The Prince's Trust, la entidad fundada en los años 70 por el que hoy es rey Carlos III, y cuyo objetivo es ayudar a jóvenes en situación vulnerable a mejorar sus vidas a través de la educación, la formación y el empleo, ha sido galardonada este 2023 con el premio Athenagoras de Derechos Humanos que conceden los Arcontes del Patriarcado Ecuménico. El galardón, que ha sido recogido por el príncipe Pablo de Grecia, vicepresidente de la organización, además de primo de Carlos III, reconoce "el profundo impacto que esta organización ha tenido en el fomento de una sociedad más justa e inclusiva" con "múltiples impactos en todo el mundo, y especialmente en Grecia durante los problemas económicos de la última década. Con un alcance tan amplio como inclusivo, este trabajo de amor e inversión en el futuro realmente ha aportado influencias positivas a las vidas de los jóvenes y ha compartido con ellos oportunidades para mejorar sus vidas", han subrayado el patriarca Ecuménico Bartolomé y el arzobispo Elpidophoros durante la ceremonia.

La ceremonia se celebró el pasado sábado en el hotel Hilton de Nueva York y a ella acudieron más de 600 personas. Carlos III ha enviado una carta que ha leído el director ejecutivo de The Prince’s Trust International, Will Straw, en la que además de excusar su ausencia y agradecer al príncipe Pablo su presencia en la ceremonia, ha subrayado la labor de la organización para ayudar a jóvenes de hasta 23países, entre ellos Grecia y Estados Unidos. En su discurso, el príncipe Pablo ha destacado que "ahora es más imperativo que nunca apoyar a nuestra sociedad y apoyar a nuestra juventud en todas las formas posibles. El derecho al trabajo es un derecho humano, consagrado en la declaración universal de las Naciones Unidas. Todo joven merece la oportunidad de trabajar o iniciar su propio negocio como emprendedor. Hace que valga la pena vivir la vida y nuestra misión en The Prince's Trust es capacitar a los jóvenes para que construyan su propio futuro".