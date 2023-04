“Mi madre se casó con Carlos por amor”: el hijo de Camilla la defiende

En sus memorias "The Substitute", publicadas en enero, el príncipe Harry llamó a su madrastra, Camilla , "peligrosa" y "malvada". También sintió que ella había esperado su momento para poner sus manos en la corona. La esposa del rey Carlos III será coronada reina el próximo 6 de mayo.

El Príncipe Carlos, su mujer, Camilla Parker, y los hijos de esta, Tom y Laura Parker Bowles Agencias

Por su parte, Tom Parker Bowles, el hijo de Camilla, defendió a su madre en el podcast "The New Agents", el jueves 20 de abril. “No me importa lo que diga la gente, de ninguna manera fue premeditado”, lanzó sobre la ascensión del soberano. "Se casó con Carlos porque él era la persona que amaba, eso fue lo que pasó".

Un “papel difícil”

Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos sobre el nuevo estatus de su madre, el crítico gastronómico respondió: "Realmente no nos hace raros, porque todavía somos nuestra madre, mi hermana y yo". Tom Parker Bowles, de 48 años, y su hermana Laura Lopes, de 45, fueron hijos de Camilla y el oficial británico Andrew Parker Bowles, quienes estuvieron casados ​​entre 1973 y 1995. Luego se casó con el todavía príncipe Carlos en 2005.

En casi veinte años, no ha forjado un vínculo sólido con el Príncipe Harry. Este último aseguró en sus memorias que había participado en varias filtraciones en los tabloides, con el fin de restaurar su imagen en la espalda de los demás miembros de la familia real. “Teníamos miedo de que sus planes terminaran en palizas en la calle”, continuó. Tom Parker Bowles por su parte aseguró que será “difícil” que su madre asuma un papel de tal magnitud durante la coronación, pero que ella “nunca se ha quejado” de esta situación.