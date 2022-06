¿Cuál es la mayor adicción de Camilla Parker, esposa de Carlos del Inglaterra?

Camila Parker Bowles, que el próximo 17 de julio cumple 75 años, ha concedido una entrevista a la edición británica de “Vogue”, en la que repasa los momentos más importantes de su vida y también los más complicados. La esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, cuya relación comenzó cuando eran adolescentes, afirma que ha sido duro ganarse un hueco en el corazón de los británicos, ya que durante años todo lo que hacía se comparaba con la princesa Diana. “No es fácil. Fui examinada durante tanto tiempo que solo tienes que encontrar una manera de vivir con eso. A nadie le gusta que le miren todo el tiempo y le critiquen... Pero creo que, al final, me sobrepongo a ello y sigo adelante. Tienes que seguir con tu vida”, asegura.

Camilla Parker-Bowles y la Reina Isabel II FOTO: DSDD/JRAB/ZOB/ZDF GTRES

Casada desde hace 17 años con el heredero de la corona británica, Camila de Cornualles ha sabido ganarse también el afecto de Isabel II, quien el pasado mes de febrero, envió una carta a todos los países miembros de la Commonwealth agradeciendo el apoyo recibido y esperando que éste continúe con su hijo Carlos cuando sea rey y Camila, reina consorte. “Y, cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le daréis a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me has dado a mí... Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio”, afirmaba.

Boda de Carlos, príncipe de Gales, y Camilla Parker Bowles. FOTO: Pinterest

Camila afirma que es difícil compaginar los múltiples compromisos oficiales de su marido con su vida personal pero que sabe siempre encontrar un hueco para hablar. “Muchas veces es como los barcos que pasan por la noche, pero siempre nos sentamos juntos y tomamos una taza de té y hablamos del día. Tenemos un momento. Es muy bonito ponerse al día cuando tenemos un poco tiempo. Cuando nos vamos de viaje, lo mejor es que nos sentamos a leer nuestros libros en diferentes rincones de la misma habitación. Es muy relajante porque saber que no tienes que conversar. Simplemente te sientas y estamos juntos”.

Además, la duquesa revela sus grandes aficciones como leer, hacer labores de jardinería y pasear pero sobre todo reconoce estar enganchada al “Wordle”, un juego online que consiste en adivinar palabras en el menor número posible de intentos. Una afición, casi adicción, que comparte con su nieta y se “pican” entre ellas. “Me ha enviado un mensaje en el que me ha dicho que lo ha completado en tres movimientos. Le he dicho: ‘Lo siento, yo lo he hecho en dos’”, revela divertida.

Con respecto al momento en el que se convierta en reina consorte, destaca que piensa seguir ayudando a las mujeres maltratadas y a los refugiados. “Mi madre falleció a los 72 años, así que he sobrevivido a mi madre, lo cual es bastante extraño. Simplemente aceptas que eres quien eres. No puedes hacer mucho más por ti misma. Te toca ser una persona de 75 años”, asegura.