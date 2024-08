Mette-Marit celebra su cumpleaños más polémico

La princesa Mette-Marit cumple hoy, 19 de agosto, 51 años. Un cumpleaños envuelto de polémica tras la detención, la pasada semana de su hijo mayor Marius Borg. El pasado domingo, 11 de agosto, Marius, de 27 años, fue arrestado en la capital noruega tras, supuestamente, agredir a una joven que tuvo que ser hospitalizada a causa de una conmoción cerebral.

Aunque el joven pasó 30 horas bajo custodia policial, finalmente fue puesto en libertad con cargos. El portal Se og Hør, en contacto con una fuente anónima, publica que Marius había amenazado a la joven bajo los efectos de la cocaína. Además, informa de que la princesa ha visitado en privado a la mujer para interesarse por su salud y mostrarle su apoyo.

Por su parte, Marius Borg ha emitido un comunicado, a través de su abogado, en el que se disculpa por lo ocurrido y reconoce haber consumido drogas y alcohol el día del incidente. Además, revela que padece algunos trastornos por los que ha decidido ponerse en tratamiento: "Tengo varias enfermedades mentales que hacen que a lo largo de mi infancia y mi vida adulta haya tenido y siga teniendo problemas. He luchado con el abuso de sustancias durante mucho tiempo, por lo que he estado en tratamiento anteriormente. Ahora retomaré este tratamiento y me lo tomaré muy en serio", rezaba el comunicado.

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit Gtres

Aunque no se tienen más noticias del proceso judicial al que será sometido, el hijo de Mette-Marit de Noruega recalcaba en el comunicado que se siente responsable de sus actos y que responderá ante las autoridades.

Una difícil situación que está afectando a su madre. La princesa retrasó incluso su viaje a París para apoyar a los deportistas noruegos por este motivo. Mette-Marit vive desde su boda con el heredero noruego, Haakon, volcada en sus deberes reales siempre que sus problemas de salud (padece fibrosis pulmonar) se lo permite.