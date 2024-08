La víctima de Marius Borg rompe su silencio tras la agresión

La princesa Mette-Marit de Noruega está viviendo unos días amargos, pero no por cuestiones palaciegas, sino por su condición como madre. Su primogénito, Marius Borg, nacido de una relación prematrimonial al príncipe Haakon de Noruega, se ha convertido en diana de críticas y titulares escabrosos tras ser detenido por un feo delito. El caso es grave, aunque su abogado pronto salió en su defensa destacando que no revestía demasiada importancia. Quizá trataba de restar seriedad a lo sucedido el pasado 10 de agosto, pero ser detenido por agredir “física y verbalmente” a una joven de 20 años a quien incluso amenazó con dejarla desnuda y quemarle la ropa. No es un tema menor, pues incluso podría acabar entre rejas, al enfrentarse a una condena de un año de prisión, de la que tratará de librarse con la mejor defensa. Esa que le ha ayudado a salir del calabozo, aunque su libertad sea con cargos. Pero su problema no solo es judicial, también es mediático.

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit Gtres

El horizonte judicial de Marius Borg está en boca de todos en Noruega, donde los detalles del caso son analizados al milímetro, desgranando todo lo acontecido. Mientras, los protagonistas tratan de olvidar. Tarea difícil si incluso aparecen en la trama personas del pasado aprovechando que al hijo de la princesa un “árbol caído” y se puede hacer leña. Pero la única que puede arrojar luz sobre lo sucedido es Nora Haukland, la considerada víctima de la agresión. Ya presentó denuncia ante la policía, pero que ahora quiere desahogarse tras aquella noche en la que el apartamento quedó destrozado, con cuchillos clavados en las paredes incluidos. La pelea fue mayúscula y el resultado la detención del joven, que ahora se enfrenta a las consecuencias con una cita para sentarse en el banquillo de los acusados ante el juez.

Pero el público ya está dictando sentencia. Más después de escuchar el testimonio de Nora Haukland, su ahora exnovia. A sus 26 años, no es una desconocida por el público noruego, pues es popular por participar en realities, como ‘Love Island’, el cual ganó cuatro años atrás. Ahora disfrutaba de las mieles de la popularidad, rentabilizándola a través de las redes sociales como influencer. Una vida de ensueño que compartía con Marius Borg desde abril de 2022, pero que se truncó con un episodio que ha paralizado su vida. También sus redes sociales, donde ha estado desaparecida tras la polémica, tratando de recomponerse y huir de la atención mediática. Eso sí, es su forma de vida y tampoco puede alejarse del todo, de ahí que haya tratado de explicar cómo se encuentra en medio de tan difíciles circunstancias.

Nora Haukland Instagram

“Hola chicos… qué decir… Han sido unas horas extrañas. No tengo mucho que decir ahora mismo. Tengo la cabeza muy desordenada y caótica, todo me va de arriba abajo y en las últimas horas he sentido todas las emociones posibles”, trataba de explicar cómo se encuentra, aunque sin encontrar las palabras necesarias, pues está desbordada. Nora Haukland se comunica con sus fieles a través de su cuenta personal de Snapchat. Un perfil cerrado al público en general, al que no todos tienen acceso, y en el que se ha sentido cómoda para dar el primer paso para salir de su ostracismo. Y es que no parece muy dispuesta a desvelar los entresijos de la discusión en la que terminó temiendo por su vida, pidiendo ayuda a la policía. Un suceso que mantiene a la princesa Mette-Marit muy preocupada por la repercusión que tendrá en su hijo. De ahí quizá la llamada que le hizo a Nora para conocer en primera persona su versión y, en parte, poder controlar un poco más las circunstancias.