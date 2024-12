Nadiuska me confesó su relación con el Rey Juan Carlos I desde la pena y el rencor

En mi último encuentro con Nadiuska hablamos largo y tendido sobre sus relaciones sentimentales. En un momento de la conversación me confesó que “he tenido una relación con el Rey Juan Carlos, pero ya no quiere saber nada de mí. Tendrá otra amante… Nos veíamos a escondidas en un chalet de las afueras de Madrid, en la zona de Aravaca creo recordar. Pero él no se portó bien conmigo, solamente le importaba el sexo, nunca me demostró la menor prueba de cariño”.

Como la enfermedad neurológica que aún padece ya estaba algo avanzada no la creí. Porque también me dijo que “ahora salgo con Javier Sardá, y me manda mensajes desde su programa 'Crónicas marcianas'”.

Y siguió. Acercándose a una ventana tapada por una tela negra de su pequeño apartamento cercano a la glorieta de Alonso Martínez, la entreabrió y me señaló al edificio de enfrente. “Ahí se pone un fotógrafo enviado por el Rey para controlarme. Por eso he tapado la ventana”.

Nadiuska Zeta Interviú

Su vida era un infierno. Sin recursos económicos, uno de sus vecinos me desveló que, por las noches, Nadia bajaba a los cubos de basura para buscar comida. La icónica actriz, sex symbol para muchos españoles, presentaba una imagen descuidada y una mente un tanto caótica.

Se escondía de todo y de todos, yo la encontré por un chivatazo, y todavía me pregunto por qué consintió en abrirme la puerta de su casa. Tenía momentos de lucidez y recordaba que habíamos sido buenos amigos. Hoy se encuentra ingresada en un centro psiquiátrico de la localidad madrileña de Ciempozuelos, dicen que ha olvidado su esplendoroso pasado y que no recuerda que fue actriz.