La nueva escultura de la Reina Letizia en la Zarzuela que presenta un curioso efecto óptico

El Rey Felipe VI ha tenido una jornada repleta de recepciones y audiencias en las que ha aprovechado para compartir con sus invitados algunos de los rincones más especiales de la Zarzuela. En esta ocasión lo que ha destacado han sido dos esculturas muy especiales que se encuentran en el jardín exterior, enfrente de la puerta de entrada a la zona de la Casa de Su Majestad.

No es de extrañar que Don Felipe VI y Doña Letizia reciban obsequios de lo más originales que no dudan en mostrar con cariño. En 2021 el artista mallorquín Lolo Garner le entregó al Rey Felipe VI una escultura muy original de más de dos metros de alto, dos metros de ancho y 400 kilos de peso. Una pieza con la que inmortalizó al monarca, que no dudó ni por un momento cuál sería su lugar. “Todo comenzó porque quise hacer una obra relevante que diera frescor y con una perspectiva diferente”, reveló el artista sobre su obra.

Escultura del Rey Felipe VI Gtres

Después de que la Casa Real aceptara esta primera obra, que tenía por protagonista al Rey, Lolo Garner decidió emprender otro proyecto muy similar, pero inmortalizando otro rostro. El pasado mes de agosto, antes de que tuviera lugar la ceremonia de trofeos de la Copa del Rey, se entregó al monarca el resultado final de una pieza que tenía como fuente de inspiración a la Reina. Lolo Garner le comentó en su momento a Don Felipe VI: “Majestad, la escultura de su esposa me ha quedado mejor y creo que ha superado a la suya”. Unos meses después, en diciembre, se dio a conocer la noticia de que ya se había instalado esta escultura de la Reina con un curioso efecto cinético, pero no se había podido ver hasta ahora.

Ha sido este martes cuando el Rey Felipe VI ha compartido con sus invitados este rincón tan especial en el que ya se pueden ver estas dos obras. Una parte del jardín en el que la nueva escultura de Letizia complementa a la perfección a la del monarca. Cómo característica de ambas esculturas hay que resaltar que han sido elaboradas con láminas de acero y que los rostros que ahí aparecen solo se pueden ver desde dos puntos, uno de frente y el otro de espaldas, una escultura que el propio artista se ha referido como obra optocinética.

Sin embargo, no es la única obra que recibirán los monarcas como obsequio. Muy pronto se podrá ver una de las obras de Annie Leibovitz con la que se retratará al Rey y a la Reina, un modo de rendir homenaje a la figura de Felipe VI y Letizia.