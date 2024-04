El percance de Alejandra Rubio con los guardaespaldas de la princesa Leonor: "Se asustó"

A estas alturas, a ningún chismoso debería sorprenderle ya que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, fuera al mismo colegio que la princesa Leonor y la infanta Sofía. Se trata del Santa María de los Rosales, una escuela privada de Madrid en la que previamente también se formaron otros Borbones, como el infante Alfonso o el Rey Juan Carlos I. Por sus aulas han pasado los cachorros de la jet de la capital, y algunos tuvieron el placer de coincidir con la futura Reina de España.

Aunque Alejandra Rubio es mayor que la princesa Leonor por uno años y nunca coincidió en su clase, la joven colaboradora de televisión ha explicado más de una vez cómo afectó la llegada de Su Alteza Real al Santa María de Rosales al resto de alumnos, empezando por la fortificación de las medidas de seguridad.

Ahora, ha sido Terelu Campos quien ha narrado en "D Corazón" de Televisión Española una anécdota protagonizada por su hija y la princesa de Asturias. "Yo he coincidido con ellos varias veces aunque Alejandra es mayor que Leonor. Coincidían a la hora del recreo y Leonor era muy cariñosa…", comienza relatando la tertuliana. Por lo visto, la primogénita de los Reyes Felipe VI y Letizia guardaba cierta simpatía hacia Rubio, hasta el punto de que quiso sorprenderla con una muestra de afecto, pero la reacción de la nieta de María Teresa Campos no fue la esperada…

La princesa Leonor y la Infanta Sofía llegando al colegio a 11 de septiembre de 2020 Raúl Terrel Europa Press

"Alejandra era muy vergonzosa y me contó que en un momento Leonor fue a darle un beso y se quitó porque se asustó por los guardaespaldas", revela Terelu Campos, que añade: "Le dije que no me podía creer que haya dejado a una niña pequeña sin darle un beso".

Todo quedó en una divertida anécdota, una de las tantas que Alejandra Rubio y Terelu Campos recuerdan del paso de la princesa de Asturias por el Santa María de los Rosales.

Cambios en el menú

Uno de los mayores cambios que se hicieron notar en el colegio tras la llegada de la princesa Leonor y la infanta Sofía fue el menú del comedor. "La comida pasó a ser mucho más sana desde que ellas entraron (...) Todo era a la plancha para todos. Querían seguir una dieta más sana y cambió (...) Había muy poco rebozado", recordó Alejandra Rubio, destacando que las croquetas desaparecieron del Santa María del Rosales.

Alejandra Rubio Así es la vida

De igual modo ocurrió con la seguridad del centro, que se volvió mucho más estricta: "Es normal que hubiera seguridad: guardaespaldas, perros... Pero dentro de lo normal ella era una niña que se relacionaba con todos sus amiguitos de su curso".