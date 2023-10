Alejandra Rubio y el tesoro que se ha guardado de su abuela tras vaciar su casa

Un mes y medio después de la muerte de María Teresa Campos, sus hijas continúan desoladas y cada paso que dan lo hacen con gran dolor. Eso no quita que deban darlo igualmente, como el que acaba de publicar la revista ‘Semana’. Terelu Campos y Carmen Borrego han comenzado ya a vaciar el piso de alquiler en el que vivía su madre en los últimos años. Se les ha podido fotografiar sacando de la residencia muebles, cajas de cartón repletas de recuerdos y también objetos de gran valor emocional para sus seres queridos. Así lo ha reconocido este miércoles la propia Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’, al lado de su tía, donde han detallado cómo ha sido el proceso desalojo y cuál es el mejor recuerdo que se ha quedado de su abuela.

Las hijas de la desaparecida presentadora han contratado los servicios de profesionales en mudanzas para sacar los muebles de mayor valor. Estos han sido trasladados ya a una casa de antigüedades, donde se los quedará el mejor postor a través de la correspondiente subasta. Pero en la casa que deja María Teresa Campos también había muchos recuerdos, incluso papeles que para cualquiera no tendría valor alguno, pero que para su familia es un auténtico tesoro. Así lo guarda al menos Alejandra Rubio, que se ha quedado con especial cariño con unos manuscritos de su abuela y suyos, que esconden un sueño de ambas sin cumplir.

Carmen Borrego estaba detallando lo duro que está siendo este proceso para ella y su hermana. Después pasó a enumerar las cosas que ha ido encontrando, como manuscritos, lo que ha llamado mucho la atención de los presentes en el plató, quizá por el juego que dieron en su día los de Rocío Jurado: “He encontrado algún escrito de mi madre, no gran cosa, no especulemos. Pero el hecho de ver su letra me ha consolado”, decía. Justo le tomaba el relevo su sobrina, que quería confesar el especial recuerdo manuscrito que se quedará de su abuela.

Alejandra Rubio Así es la vida

“Yo también tengo guardado. Ella me escribía cada vez que iba a su casa, me escribía un papel y yo me lo llevaba, lo escribía y se lo devolvía. Era un programa que le hubiera encantado hacer conmigo y entonces íbamos escribiendo las ideas que teníamos en varios papeles”, detalla con ilusión y emociones encontradas Alejandra Rubio, que no podía parar de moverse mientras lo contaba. Se nota que aún le sobrepasan las emociones por la muerte de María Teresa Campos, pero también le consuela tener pedazos de su historia juntas con ella: “Ahora lo tengo guardado y me hace mucha ilusión”.