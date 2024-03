La Princesa Leonor y la Infanta Sofía meten en su maleta de vuelta a casa por Semana Santa las prendas más virales de Zara

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía se reencuentran con los Reyes para disfrutar de esta Semana Santa. Siempre nos gusta ver a la Familia Real al completo en los actos institucionales, pero en aquellos no oficiales son donde más podemos disfrutar de ellos gracias a su cercanía con el pueblo. Si el año pasado aparecieron por sorpresa en el pueblo Chinchón, esta Semana Santa 2024 les hemos visto mucho más céntricos para asistir a la procesión del Encuentro en la Iglesia de Las Calatravas. Si la Reina Letizia ha triunfado por su look cómodo y elegante, destacado por los zapatos clásicos que nunca pasan de moda, sus hijas han sorprendido con prendas esenciales que podemos encontrar en Zara. Por un lado, si hablamos de la heredera al trono, se ha decantado por una vestimenta neutra y compuesta por básicos para combatir la bajada de las temperaturas y la lluvia de Madrid. Podemos decir que para sus vacaciones del curso en la Academia Militar de Zaragoza, la Princesa Leonor ha metido en su maleta de vuelta a casa prendas prácticas, versátiles y ponibles. Estamos hablando del jersey marino de rayas blanca best seller de la marca española combinado con vaqueros campana, abrigo estructurado y botas militares. Por otro lado, la Infanta Sofía ha captado todas las miradas con la bomber blanca más viral de la misma firma, junto con vaqueros rectos, bufanda colorida (y calentita) y coincidiendo con el calzado de su hermana mayor.

Indiscutiblemente, las hijas de los Reyes de España son unas claras amantes de los accesorios y piezas sencillas y versátiles para el día a día. Tenemos claro que están siguiendo los mismos pasos que su madre, puesto que ambas también comparten este tipo de estilismo cómodo y elegante, así como con detalles en tendencia en los actos oficiales. Además de los looks infalibles tanto de la Reina Letizia como de Leonor de Borbón y la Infanta Sofía, su aparición pública también ha sido comentada por los gestos cariñosos en los que los Reyes no han parado de abrazar a sus hijas tras estar un tiempo separados. El día 4 de abril, Leonor volverá a la Academia Militar de Zaragoza tras estas merecidas vacaciones de Semana Santa en Madrid. Asimismo, la hermana menor volverá al Internado de Gales, en el que se encuentra cursando el bachillerato internacional.

El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía pasean por la calle de Alcalá de Madrid Alberto R. Roldán Fotógrafos

Jersey de rayas, de Zara (23 euros)

Jersey de rayas. Zara

Bomber blanca, de Zara (30 euros)

Bomber blanca. Zara

