Un periodista de "The Times" revela la teoría de la conspiración que circula sobre Kate Middleton

Kate Middleton es uno de los personajes de más actualidad en los últimos meses, sobre todo, estos días, tras reconocer ella misma que había manipulado una foto junto a sus hijos por el Día de la Madre en Reino Unido. "Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre. C.", ha escrito Middleton. Un comunicado que no ha hecho más que acrecentar los rumores sobre su verdadero estado de salud después de una intervención quirúrgica abdominal de la que se sabe muy poco. En "Más Vale Tarde", el periodista de "The Times" Simon Hunter ha querido arrojar algo de luz entre tanta oscuridad.

"Han echado gasolina encima de esto en lugar de calmar las aguas. Hay tantos rumores ahora mismo sobre la salud de Kate Middleton. Hay tantas teorías de conspiración que son tan absurdas: que haya muerto, que la han reemplazado con un doble...", ha explicado Simon. El experto ha destacado que, por el contrario, el rey Carlos III sí quiso salir a hablar públicamente sobre su estado de salud tras su intervención de próstata que se hizo "para que los hombres vayan a hacerse la prueba", algo que cambió cuando le detectaron el cáncer: "Ahora han sido mucho más cautos y es verdad que no han dado muchos detalles".

El argumento de la Casa Real británica sobre Middleton es que "todo el mundo tiene derecho a algo de privacidad". Por último ha señalado que este lunes "ha sido imposible contactar con el palacio de Kensington" y que "alguien está pasando muy mal día ahí, Hay especulación de que esto podría costarle el puesto a su jefe de comunicación porque esto es un desastre", ha zanjado el periodista en el programa de Iñaki López y Cristina Pardo.