La Casa Windsor pierde parte de su credibilidad ante la prensa británica tras la última imagen de Kate Middleton

Este pasado domingo los medios se hacían eco de una imagen que se compartió desde el perfil oficial de la princesa de Gales. Una estampa que mostraba a la familia unida y disipaba cualquier rumor que pudiera surgir sobre el estado de salud de Kate Middleton. Sin embargo, el resultado ha sido justo el contrario cuando diversos medios se percataron que la fotografía había sido modificada digitalmente. Ante esta situación solicitaron, en vano, a Palacio que les facilitara la original.

La situación no puede ser más tensa ante esta crisis de credibilidad que ha generado este tratamiento informativo. Los medios británicos no han dudado en mostrar su indignación ante esta gestión que no hace más que confundir al pueblo. Desde el programa de “TardeAR” ha hablado Helena Wade, periodista de la BBC, para explicar el creciente malestar: “No acaban de esclarecer el tema. La prensa estaba muy cabreada cuando descubrió que estaba retocada digitalmente la foto y pedimos al Kensington Palace que nos facilitara la original para poder contrastarla. Nos respondieron que lo tenían que consultar y tardaron cuatro o cinco horas en decirnos ‘No, no la vamos a facilitar’. Es un poco caótico todo el tema y no entendemos por qué le están añadiendo misterio a esta historia si lo que han querido hacer con la imagen del día de la madre de ayer era calmar un poco la situación. Lo han hecho fatal”, comenzaba diciendo la periodista sobre la primera aparición de Kate tras su intervención abdominal programada.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo Gtres

“A la prensa nos dicen que continúa recuperándose bien, pero no nos dicen nada más por mucho que intentemos hablar con ellos. Se mantienen en esa línea y yo creo que es porque el propio príncipe Guillermo ha insistido en ello. La princesa no quiere que se hable de su estado de salud hasta que no vuelva a hacer sus actos públicos pasada la Semana Santa y a eso se remiten”, no han sido pocos los que han mostrado su férrea convicción. Nuria Roca compartía esta mañana la idea de que con este tratamiento se buscaba “proteger al príncipe de Gales” para que los medios no se centraran este 11 de marzo, día oficial de la Commonwealth, en preguntarle acerca del estado de Kate.

No es la primera imagen que ha trascendido de la princesa de Gales. Hace una semana saltaban a los medios americanos la fotografía de Kate Middleton en un coche en compañía de su madre. Por deferencia a la familia real esta no trascendió a los medios británicos, debido a que fue hecha en un recinto privado del palacio de Windsor. Ya en aquel momento hubo quien especuló que podría haberse modificado digitalmente, ya que “Kate no parece Kate”, dijeron varios usuarios por Twitter.

Esta teoría no fue tomada en serio por nadie y se quedó como un comentario más de muchos. Sin embargo, tras la nueva imagen que la princesa de Gales publicó ayer, la credibilidad de la Casa Real ha quedado en entredicho. “La prensa ha llegado a un punto que ya están criticando la actuación de Palacio. Ahora con la foto que nos dan, que está modificada digitalmente y que hay que retirarla, pues ya no tomarnos el pelo con este tema. Esto crea una crisis de credibilidad para la familia real británica y no solo con la prensa, sino también con el público británico en general. Cualquier cosa que nos cuenten o cualquier foto que nos muestren ya nos preguntamos si será esto verdad o será esto manipulado. Esto es un gran problema para la Casa Real británica”, concluía la periodista de la BBC.