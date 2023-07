La Princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutarán junto a todos sus primos de sus vacaciones en Marivent

Este año, por primera vez en cinco años, la Princesa Leonor y la infanta Sofía coincidirán con todos sus primos, los Urdangarin y Marichalar, en el Palacio de Marivent. Después de tanto tiempo, por fin se va a cumplir el deseo de Doña Sofía de tener a todos sus nietos en verano en Mallorca, su oasis particular. Tal y como ha adelantado "Vanitatis" en exclusiva, la primera semana de agosto, coincidiendo con las regatas de la Copa del Rey de Vela, los Reyes de España y las infantas Cristina y Elena se reunirán, junto a sus hijos, en Marivent, palacio que durante tantos años fue la residencia de verano de la Familia Real.

Tal y como confirma el anterior medio citado, en la agenda real ya consta que las hijas de Don Felipe y Doña Letizia coincidirán con sus primos en Mallorca y parece ser que ya está todo en marcha para la gran reunión familiar Borbón. Doña Sofía se trasladará a Mallorca el 15 de julio para comenzar con los preparativos y tener listo el Palacio de Marivent para la llegada de todos sus nietos. Según han informado fuentes solventes a "Vanitatis", esta reunión va a producirse gracias a la mujer de Don Juan Carlos por reunir a todos sus retoños en verano, y el padre de Don Felipe VI sería el único que estaría en duda, ya que tiene planeado viajar a Sanxenxo la última semana de julio para asistir a las regatas, una de sus citas indispensables del año. Su regreso a España depende de muchos factores, y uno de ellos, sería el resultado electoral del 23 de julio. Paloma Barrientos desveló que, de momento, su asistencia no está asegurada del todo, pero que todo apunta a que el monarca viaje desde Abu Dabi para disfrutar de una de sus grandes pasiones. "No podemos negar que no viene", confesaba el entorno gallego a la periodista sobre el regreso de Don Juan Carlos a Sanxenxo este verano.

Los miembros de la Familia Real española posan ante los medios de comunicación con motivo de su estancia en el Palacio de Marivent de Palma de Mallorca durante el verano. Ballesteros EFE

Si Alberto Ñúñez Feijóo ganase las Elecciones Generales, el padre de Don Felipe podría regresar a España cuando quisiera, tal y como el candidato popular ha repetido en varios ocasiones. Aún así, una reunión familiar en Marivent, con Don Juan Carlos incluido, sería "demasiado extraño", tal y como han expresado estas fuentes a "Vanitatis". Si finalmente el marido de Doña Sofía no viaja este verano a nuestro país, las infantas Elena y Cristina visitarían a su padre en Emiratos Árabes.

La única certeza que existe de momento es que, después de cinco años, los Borbón, los Urdangarin y los Marichalar coincidirán en Marivent durante la primera semana de agosto, gracias a la insistencia de Doña Sofía. Para los nietos de la monarca, sus abuelos son su máximo ejemplo a seguir y sienten absoluta devoción por ellos, sobre todo para los hijos de las infantas. "Todo lo que ellos dicen o hacen se convierte en una influencia muy profunda en la vida de estos chicos", desvela esta fuente cercana a "Vanitatis". Por eso, Doña Sofía ha pedido expresamente que todos coincidan de nuevo en Mallorca, antes de comenzar Doña Leonor su formación militar y que la infanta Sofía viaje a Gales para comenzar sus estudios superiores en el UWC Atlantic College. Toda la familia ha hecho un esfuerzo por cumplir el mayor deseo de Doña Sofía y disfrutar de unas vacaciones como antaño. Incluso Froilán, que en estos momentos tiene su residencia fijada en Abu Dabi, ha organizado sus vacaciones para coincidir con todos sus primos en Marivent. Desde el 80 cumpleaños de Doña Sofía, en 2018, no han vuelto a reunirse en Palma de Mallorca y en 2010 se realizó la última fotografía oficial de la familia Borbón de vacaciones en Mallorca. Aún así, de momento, Casa Real no ha confirmado esta información, a pesar de que fuentes solventes hayan confirmado que se producirá este reencuentro familiar la primera semana de agosto.