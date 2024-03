El príncipe Leka, agredido por su exmujer y su suegro: se filtra el vídeo de la pelea

El 2024 ha llegado especialmente convulso para algunas casas reales. La británica por cuestiones de salud, la danesa por un cambio de regente en medio de polémica con Genoveva Casanova, y la española con el dolor de perder a Fernando Gómez-Acebo. Pero también la extinta de Albania está en el ojo del huracán, después de que se confirmase lo que venía siendo un rumor desde hacía meses. El príncipe Leka de Albanita anunciaba su divorcio de Elia Zaharia el pasado mes de enero, provocando ríos de tinta en su país. Especialmente porque se entendía que la ruptura no era, ni mucho menos, amistosa, aunque fuese por el mero hecho de que cada uno emitió su propio comunicado oficial anunciando el final de su unión, con una hija en común. Pero ahora se entiende mejor por qué no hay cordialidad, después de filtrarse un vídeo de Elia, acompañada de su padre, agrediendo al príncipe Leka.

El príncipe Leka de Albania el día de su boda con Elia Zaharia Gtres

“Los valores de respeto y comprensión mutuos constituirán la base de la relación a partir de ahora, que tendrá como motivo el crecimiento y la educación de la princesa Geraldine. El bienestar espiritual y físico de la niña permanecerá en el centro de su atención, dedicada a garantizar una vida feliz y segura para Geraldine”, redactaba el príncipe para dar a conocer el final de su matrimonio, tras jurarse amor eterno en octubre de 2016, boda a la que fue la Reina Sofía. Pero la aparición en escena de una misteriosa morena, acusada de ser la tercera en discordia, ha sido muy comentado en los medios albaneses. Pero no tanto como ahora que en las redes sociales pulula un vídeo en el que Elia Zaharia agrede a su esposo. El escándalo es mayúsculo.

En el vídeo del que todos hablan en Albania aparece Elia acompañada de su padre. Grabado por el propio príncipe Leka, se muestra cómo la joven le agrede cuando se llevaba a cabo una de las visitas del royal a su hija, la princesa Geraldine. El vídeo fue puesto bajo custodia policial cuando el príncipe acudió a la comisaría a presentar una denuncia contra su exmujer. Pero la protección que buscaba ante las autoridades se ha roto cuando a las pocas horas este clip ha comenzado a pulular por las redes sociales, ante el estupor de los ciudadanos y de los propios protagonistas, que deseaban no llamar la atención con sus diferencias.

Imágenes de la agresión al príncipe Leka filtrada Shqiptarja

El vídeo fue grabado el pasado martes 5 de marzo, cuando el príncipe Leka fue al domicilio de su ex a reencontrarse con su hija. Allí le esperaba también quien fuese su suegro, Gjergj Zaharia, que no tiene muy buena opinión sobre él, a juzgar por las imágenes. En ellas, en mitad de la tensión, el padre de Elia llegó incluso a coger un madero para golpear a su yerno, mientras ella le decía al príncipe Leka que es “un fraude”. El percance no fue a mayores porque se marchó corriendo del lugar, dirección a la comisaria. No pasaron muchas horas cuando el medio ‘Shqiptarja’ publicaba el vídeo presentado como prueba junto a la denuncia interpuesta.

El príncipe Leka en una imagen de archivo Gtres

Esto ha obligado al príncipe Leka a ordenar a su gabinete de comunicación a emitir un nuevo comunicado de prensa para explicar lo sucedido: “Según han sido informados, en la tarde del 5 de marzo, el príncipe Leka fue agredido físicamente con objetos duros por su exesposa y su exsuegro, y se han hecho públicos vídeos de este momento en las redes sociales”, comenzaban. Para evitar especulaciones sobre quién ha filtrado la información, desde la extinta casa real “expresan su profunda decepción con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, de las que sospechamos que han violado el derecho al anonimato al revelar los vídeos a terceros”. Por otro lado, la abogada del príncipe ha querido dejar claro en una intervención en televisión que “no ha habido violencia previa” y que lo visto por todos ¡es un caso desafortunado que ha sucedido”, pese a que antes su relación era buena. Quizá no tanto si decidieron tomar caminos por separado y han terminado golpeándose con trozos de madera y objetos contundentes, un altercado que no llegó a más porque él huyó del lugar.