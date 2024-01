Proclamación de Federico X y abdicación de Margarita II, en directo

El país se prepara para uno de los días más importantes de su historia. Este domingo 14 de enero tiene lugar la proclamación de Federico de Dinamarca, un solemne acto en el que concluirán los 52 años de reinado de Margarita II, la monarca viva que más tiempo ha estado en el trono. A diferencia de como ocurrió con Carlos III, la casa real danesa ha optado por una ceremonia mucho más discreta que la que se vivió con la coronación del monarca de Inglaterra.

Fue durante el discurso de Fin de Año cuando la reina, de 83 años, anunció su abdicación por sorpresa para dar paso a las nuevas generaciones. La noticia impactó profundamente a los ciudadanos daneses, ya que siempre había afirmado que reinaría hasta el final de sus días, al igual que la reina Isabel II de Inglaterra. Sin embargo, su estado de salud y las recientes polémicas que han surgido en torno a su hijo Federico de Dinamarca han propiciado que se de este escenario antes de lo esperado.

La reina Margarita de Dinamarca TV2

El 14 de enero es una fecha muy significativa para la Casa Real de Dinamarca, pues en 1972 Margarita, la entonces princesa heredera, fue proclamada reina en el balcón del Castillo de Christiansborg. Han pasado exactamente 52 años desde que la Reina Margarita sucediera a su abuelo, el Rey Federico IX.

Los actos programados para este domingo darán comienzo a las 13:35, momento en el que Federico y Mary de Dinamarca, en compañía de su primogénito el príncipe Christian, saldrán del Palacio de Federico VIII en Amalienborg en dirección al Castillo de Christiansborg, donde tendrá lugar esta austera ceremonia. Tanto en Dinamarca como en otras monarquías nórdicas no hay tradición de abdicar, y lo tradicional es que se siga gobernando hasta agotar su mandato. Esta fecha constituye un evento único que no tenía lugar desde hace 900 años, ya que la abdicación de un Rey no es una práctica habitual en esta región.