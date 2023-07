La reina Camila rechaza un sueldo público extra

El marido de Isabel II, pese a abandonar la vida pública, continuará cobrando 360.000 libras anuales. Esto equivale a 419.000 euros pagados por el Estado. Sin embargo, la reina consorte no ha visto la necesidad de cobrar una extra, dado que las actividades de la monarca serán financiadas por la Subvención Soberana. Esta subvención consiste en una aportación pública que se le hace a la Corona a cambio de parte de los ingresos de las tierras que componen el patrimonio público del soberano, el Crown Estate.

Camila no considera necesario adquirir una paga extra con la que sí contaba Felipe, el marido de Isabel II. Los ingresos de la Corona son suficientes y en el caso de tener que cubrir algún gasto adicional la Subvención Soberana podría hacerse cargo sin dificultad.

El rey Carlos III y la reina Camila son transportados en el carruaje estatal del Jubileo de Diamante AP

Es evidente que Carlos y Camila tienen un ritmo de vida más movido que el de la difunta Isabel II, pero como recoge el informe anual de la Oficina Nacional de Auditoría, NAO por sus siglas en inglés, “Estos cambios pueden afectar los perfiles de gasto, pero serían parte de la financiación disponible en la subvención”.

La decisión económica de la consorte se ajusta muy bien a la política económica que persigue el monarca Carlos III. El hijo de Isabel II no piensa pasar a la historia como un rey que despilfarra el dinero y ha optado por nuevas medidas para conseguirlo: los sueldos de la familia real serán más bajos y los gastos estarán más controlados que nunca.

Una fortuna hecha con cautela

A mediados de abril, se conocía que la fortuna de Carlos III ya había doblado a la de su madre. Esto se debe en gran parte a la actitud ahorrativa del rey. Un antiguo asesor del monarca relató en el Times cómo, durante su etapa como príncipe de Gales, ahorraba los beneficios que recibía del Ducado de Cornualles.

Tras su divorcio con la princesa Diana, que recibió 17 millones de libras de este, se volvió más cauteloso con el dinero.

“Después de esa liquidación se volvió prudente y empezó a guardar algo de dinero del Ducado. No estamos hablando de grandes sumas, solo de varias decenas de millones. Se ha dicho que Camilla aportó una gran cantidad de dinero tras su boda, pero no es correcto” afirma el ex asesor del monarca para el Times.