La reina Mary de Dinamarca, atropellada en Groenlandia

Instantes de gran tensión y preocupación vividos en Groenlandia. Mary de Dinamarca ha sufrido un atropello durante su visita real a la isla en compañía de su marido, el Rey Federico X de Dinamarca, y sus hijos. Aunque ha sido un gran susto, afortunadamente no se ha tenido que lamentar males mayores, aunque fácilmente se podría estar ante una tragedia. No tanto por la gravedad de lo sucedido, que lo tiene, sino especialmente por el hecho de que este susto podría haber terminado en tragedia si el joven que circulaba con su motocicleta y terminó envistiendo a la reina danesa condujese a mayor velocidad o, cabría la posibilidad, sus intenciones fuesen precisamente terminar con su vida. Y es que algo ha fallado en la seguridad de la familia real danesa y debe ser motivo de análisis por la casa.

Los reyes de Dinamarca y sus hijos se encuentran realizando un viaje por Groenlandia a bordo del yate real, el famoso Danneborg. Este jueves 4 de julio tenían parada programada en la capital, Nuuk, donde se dieron un multitudinario baño de masas. Todos quería ver de cerca a la familia real y tener el placer de saludarles, cuando se produjo el atropello. El joven que circulaba con su motocicleta no midió bien la trayectoria y la velocidad y terminó golpeando a Mary Donaldson con fuerza, provocando que perdiese el equilibrio. El susto fue mayúsculo, como así se aprecia en el rostro sorprendido de la reina. Se quedó en shock y rápidamente uno de sus escoltas acudió a su auxilio, a lo que ella le tranquilizó dejándole claro que estaba “bien”.

El golpe fue grande, aunque Mary de Dinamarca no terminó cayendo al suelo por la rápida actuación de las personas que le rodeaban. Eso sí, la consecuencia inmediata fue el dolor que trató de disimular para restar importancia a lo sucedido y mostrar el mejor de sus talantes. El escolta que se encontraba protegiendo a la consorte –o al menos intentándolo sin demasiado éxito-, finalmente intervino y ordenó al conductor de la moto a abandonar la zona: “Dé la vuelta, dé la vuelta”. El joven, también sorprendido por lo sucedido y quizá sin saber el alcance de su despiste, se disculpó asegurando no saber “qué había sucedido”.

Los Reyes Federico y Mary de Dinamarca en Groenlandia Gtres

Pese a lo aparatoso del accidente, la reina Mary de Dinamarca optó por restarle importancia y continuar su visita como si nada hubiese sucedido, tratando de no prestar atención al dolor. Así, siguió saludando y charlando con las personas que se arremolinaban a su alrededor. No obstante, son muchos los que piden ya explicaciones por lo sucedido, alertando de que bien podrían estar ante una tragedia, como así hace el experto en realeza Kim Bach en ‘Ekstra Bladet’: “Hay que levantar la mano contra los PET (equipo de seguridad de la familia real), porque dejan que un vehículo se acerque mucho (…) Es extraño cuando se trata de un vehículo. Sé que no es un Ferrari ni un Bentley, pero aun así… Una velocidad tan alta puede hacerte daño fácilmente”. Pero yendo más allá, si las intenciones del conductor fuesen otras, se hablaría ahora de una tragedia, pues tuvo oportunidad para hacer lo que quiso a sus anchas y sin que nadie se lo impidiese.