Doña Letizia: cheap & chic

Aunque para el gobierno unos presupuestos prorrogados no sean algo tan serio como pensamos y los de 2023 sigan estando fenomenal, lo cierto es que las costuras de ese enunciado comienzan a darse de sí y prueba de ello es la información que ha llegado desde Casa Real esta semana. La Corona comunicaba que, en 2024, por primera vez desde que se hacen públicas sus cuentas, ha tenido pérdidas: casi 100.000 euros. Y para 2026 las cosas no pintan mucho mejor, ya que recibirá la misma cantidad que la que marcan los presupuestos de 2023, es decir, otra vez ocho millones y medio de euros. Con la crisis de 2008, la Corona decidió apretarse en cinturón y lo cierto es que, más de una década después, todavía no ha logrado alcanzar los casi nueve millones que le destinó el Congreso en 2009.

Con la idea de ejemplaridad que tienen como bandera, los Reyes siempre están dando ejemplo de contención. Acaban de anunciar que van a destinar casi un millón de euros de sus ahorros para los proyectos que quieren impulsar en los próximos meses y, por su parte, la Reina Letizia sigue siendo una de las monarcas que más se vigila el gasto, y eso que es también una de las que más agenda tiene.

Cena de gala a los líderes mundiales asistentes a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo Chema Moya Agencia EFE

Un ejemplo de reciclaje

Doña Letizia, desde su llegada a la Casa Real, se ha convertido en un ejemplo de reciclaje de moda y, si eso no fuera suficiente, en el último año (consciente de que el presupuesto no iba a aumentar) parece que ha querido seguir innovando. Lo hizo en julio de 2024 con el vestido de Dior alta costura con el que le vimos en la embajada española en París justo antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

La Reina apareció con un diseño cedido por la maison parisina, ahorrándose así el incalculable precio que podría tener y, de paso, haciendo el guiño que siempre le gusta hacer a los creadores de los países que visita. Unos meses después, en el concierto homenaje a los premiados en los Princesa de Asturias de 2024 optó por un vestido de Roland Mouret alquilado a la compañía española Lend The Label, empresa en la que confió también para su cita con el consejo asesor de los premios Princesa de Gerona en julio del mismo año. Esto le servía también para no solo promocionar firmas, sino también otros proyectos alrededor de la moda.

Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias Ballesteros Agencia EFE

Y si, por ejemplo, hace unos días, en la recepción a los miembros de la ONU en Sevilla volvió a ponerse uno de los diseños más espectaculares que posee de Carolina Herrera, o en la Pascua Militar recurrió a una falda con la que ya la habíamos visto. Eso sí, según el informe UFO No More, ella fue la que más estrenó en 2024. Lo hizo hace unos días con la selección femenina de fútbol con un conjunto de Emporio Armani y en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, una cita en la que siempre lleva una pieza nueva, con un diseño de Carolina Herrera con un volante xxl que dejó muy buen sabor de boca. Y si la firma de la diseñadora venezolana es un clásico en su armario, en 2025 se incorporó a su guardarropa a Jorge Redondo, que la vistió de blanco para la misa de inicio de pontificado de León XIV en Roma.

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en el Vaticano para asistir a la misa del inicio del pontificado del papa León XIV este domingo en la plaza de San Pedro Casa Real

El informe citado, de hecho, destaca como, pese a su apretada agenda, la Reina es un ejemplo de contención en el gasto y figura entre las royals que menos gasta en ropa (56.000 euros). De hecho, en 2024 apareció en el puesto trece de veinte, justo después de Matilde de Bélgica y Máxima de los Países Bajos y muy lejos de María Teresa de Luxemburgo o Charlene de Mónaco, quien superó los 300.000 euros.