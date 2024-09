La respuesta de Kate Middleton a la carta de una madre de una niña enferma de 6 años

Kate Middleton continúa centrada en su lucha contra el cáncer, pero también en ver a sus hijos crecer y conseguir sus propios logros. A la espera de que retomen sus estudios en el colegio Lambrook, cercano a la residencia de Adelaide Cottage en la que se han instalado en pleno temporal. Tan solo el príncipe Guillermo vive de cara a la galería, algo que le ha hecho ganarse la simpatía del pueblo y gozar de una valoración positiva del 75% de los encuestados, superando por primera vez a su mujer y al resto de miembros de su familia. Está haciendo un buen trabajo, mientras que la princesa de Gales comienza a dar sus primeros pasos para afrontar un creciente papel institucional. Aún queda tiempo para verla en activo como meses atrás, pero lo cierto es que poco a poco se deja ver más y también afronta tareas que le hace mostrarse cada vez más unida a su pueblo, gracias a gestos como este último.

La foto de la discordia de Kate Middleton junto a sus tres hijos Redes sociales

Como ya informaron desde Casa Real, Kate Middleton tenía muchas ganas de retomar el trabajo, aunque ahora lo está haciendo desde la comodidad de su casa y sin poner en riesgo su evolución frente al cáncer. Son muchos los proyectos solidarios que amadrina, la mayoría de ellos centrados en los más pequeños y en los más desfavorecidos, preocupándose por la inclusión social y dotar a todos de las oportunidades necesarias. Esto le ha llevado a recibir una emotiva carta de una madre de una niña celiaca de 6 años, tras conocer la campaña ‘Shaping Us’ que encabeza la princesa. Esta iniciativa centra sus objetivos en proteger la salud mental de los menores, lo que hizo que Kirsty Kerr le escribiese una misiva contándole su lucha con su pequeña, que se siente diferente a sus compañeros por su condición celiaca.

La niña, a sus 6 años, debe controlar con cuidado qué es lo que come, pues tiene una intolerancia al gluten. No puede disfrutar como el resto de niños, lo que ya le hace ser consciente de que no es igual que el resto: “A su manera, empezaba a tener problemas”. Pero su madre teme que esto vaya asociado a problemas de salud mental en el futuro: “Nunca puede desconectar. Me sorprendería que no creciera con algún tipo de ansiedad por la comida”. Una carta en la que Kerr se abre en corazón y alma, tanto que incluso a ella misma le sorprende la cercanía con la que trata a la princesa de Gales: “Me resulta extraño escribir una carta tan formal cuando me dirijo a ti de madre a madre, porque tú tienes tres hijos. Quien sabe por lo que pasan, porque también son diferentes, pero por una razón totalmente distinta”, se comparaba en cierta manera.

Kate Middleton, duquesa de Cambridge, llega para visitar el Trinity Buoy Wharf de la fundación, en Londres. Chris Jackson GTRES

Lo que quizá no esperaba Kirsty Kerr es que su carta obtendría respuesta y que lo haría con un especial cariño. No ha sido la propia Kate Middleton quien ha redactado la misiva con la que le agradecía su testimonio y su fortaleza, sino que ha sido su equipo personal quien se ha encargado de la tarea. Eso sí, por petición expresa de la princesa: “Ha sido muy considerado por tu parte tomarte la molestia de escribir como lo has hecho. La princesa de Gales me pidió que te enviara sus mejores deseos a ti y a tu familia”, se puede leer en la carta que muestra con orgullo Kerr a la citada publicación. Pero más ilusión le hace a su hija de 6 años: “Parece una tontería, pero me dijo ‘Mamá, la princesa Kate sabe que no tomo gluten’. Creo que le ayudó a sentirse un poco más comprendida. Estaba encantada y emocionada. Cree que Kate es la mujer más glamurosa del mundo”. De hecho, reconoce que su niña siempre le pide que le haga el peinado al estilo Kate en la coronación del rey Carlos III.