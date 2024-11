El tenso momento de Victoria Federica con la prensa tras regresar de su viaje de Perú

Victoria Federica ha estado de viaje estos días en Perú junto a Roca Rey sus íntimos amigos, María G. de Jaime y Tomás Páramo. Hoy, la hija de la infanta Elena y el matrimonio de influencers han aterrizado en Madrid después de su aventura al otro lado del charco y Vic ha vuelto a vivir un momento de tensión con la Prensa saliendo del aeropuerto.

Muy seria y de incógnito, la sobrina de Don Felipe VI ha intentado pasar lo más desapercibida posible. Aún así, no ha podido esquivar a los reporteros que la esperaban en el aeropuerto y ha tenido que hacer frente a diferentes cuestiones, como el mensaje de apoyo que compartió sobre el Rey de España tras su visita a las zonas a la DANA.

Victoria Federica con uno de sus looks en Perú. @vicmabor

Aunque al principio se ha limitado a decir que "no voy a hablar nada, chicos", tras la insistencia de la Prensa ha comenzado a ponerse nerviosa y a andar cada vez más rápido, intentando escabullirse de los reporteros. La Prensa, por su rapidez, le ha pedido que no corriera tanto y Vic, cada vez más tensa y agobiada, ha declarado que "no, no voy a correr, estoy andando simplemente".

Cansada de ser preguntada por su familia, la influencer, muy tajante, se ha plantado hasta los micros. "Me estáis persiguiendo para nada porque no voy a decir nada, muchísimas gracias", ha expresado muy brusca.