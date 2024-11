Tomás Páramo, íntimo de Victoria Federica, se pronuncia sobre la visita de los Reyes a Paiporta: "Dieron un ejemplo a muchos políticos que están escondidos"

Tomás Páramo es uno de los tantos influencers que se han volcado con los afectados por las inundaciones de la DANA. El íntimo de Victoria Federica ha aportado su granito de arena y ha estado en uno de los puntos de recogida de ayuda oficiales en Madrid ayudando en todo lo posible. Allí, el joven se ha sincerado ante las cámaras sobre el papel de los creadores de contenido en estos momentos y la visita de los Reyes de España a Paiporta.

"Nosotros tenemos un altavoz muy grande que hay que utilizar, aparte de nuestro trabajo podemos llegar a mucha gente y conseguir muchas cosas. Hay que bajar al barro y ayudar a la gente, ayudar de verdad", ha comenzado diciendo Tomás Páramo sobre cómo pueden ayudar los creadores de contenido. "Nosotros salimos ahora hacia Masanasa y estaremos ahí mañana y el miércoles, dependiendo de lo que se vaya necesitando, esta semana estamos a disposición de lo que se necesite", ha desvelado el joven.

El rey Felipe habla con vecinos de Leitur durante su visita este domingo. Gritos de 'fuera', así como lanzamiento de barro, están recibiendo a la comitiva de los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al centro de Paiporta. Numerosas personas indignadas han recibido con insultos a la comitiva y se han encarado con ella, mientras que tanto el rey como la reina ha intentado mediar con jóvenes que se les han acercado. Biel Aliño Agencia EFE

"A nivel institucional los políticos han dejado mucho que desear y no han sabido estar a la altura. Los políticos se han encargado de enfrentarnos los unos a los otros ideológicamente, deberían haber sabido estar en su puesto y no lo han hecho. Podrían haber salvado muchas vidas", ha criticado Tomás Páramo. Además, no ha dudado en pronunciarse sobre la visita de Don Felipe VI y Doña Letizia. "Han hecho lo que tenían que hacer, la gente lo que quiere ver es que en momentos de sufrimiento y dolor, la gente baje al barro, te entiendan y te escuchen. Pese a lo que ocurrió, que es normal, la gente está cansada porque lo ha perdido todo, me gustó su actitud de quedarse ahí a hablar con la gente y comerse el chaparrón. Dieron un ejemplo a muchos políticos que están escondidos", ha declarado el influencer.

Sobre sus compañeros de profesión, también ha sido muy crítico con los que no han actuado con solidaridad y empatía hacia la tragedia. "Me molesta que compañeros nuestros hayan seguido subiendo fotos y vídeos, estaba fuera de lugar, yo soy el primero que defiende la profesión pero tenemos una suerte, llegamos a mucha gente y ahora en lo malo hay que demostrar que estamos lejos de los looks", ha sentenciado Páramo.