Jorge Bárcenas recuerda su noviazgo con Victoria Federica: así habla de su ex

Uno de las exparejas más conocidas de Victoria Federica es Jorge Bárcenas, con el que mantuvo un intenso romance de tres años y con el que acaparó todos los flashes durante su noviazgo cuando posaban juntos en los photocalls. En 2022 la pareja decidió tomar caminos separados y, a día de hoy, dos años después de su ruptura, el DJ continúa recordando a la hija de la infanta Elena.

Jorge Bárcenas y Victoria Federica se llevan muy bien y son muy buenos exs. En esta última ocasión, el DJ ha sido preguntado por la sobrina de Don Felipe VI y no ha dudado en deshacerse en halagos hacia la influencer.

Jorge Bárcenas y Victoria Federica @jorgebarcenas_ Instagram

Sobre su noviazgo, Bárcenas ha declarado que fue "una etapa de mi vida de la que me siento orgullosísimo" porque "siempre he sido y soy y seré pues un chico educado". Además, no ha dudado en defender a Victoria Federica sobre la actitud que tiene a veces con la Prensa, asegurando que "es una chica estupenda y seguro que atienda o no atienda, es una chica súper increíble y educada. No sé cuáles serán los motivos que tiene o no tiene para atender a la Prensa, pero ella siempre ha sido muy precavida".

Una ruptura amistosa

En mayo de 2022 Victoria Federica y Jorge Bárcenas confirmaron su ruptura después de tres años intensos de amor. Su separación se produjo en términos amistosos y el motivo que se les apagó la llama del amor. A día de hoy, la hija de la infanta Elena y el DJ mantienen una buena relación. Desde entonces, a la influencer no se le conoce una nueva pareja confirmada, aunque sí se le ha relacionado sentimentalmente con otros jóvenes.