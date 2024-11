Jersey rojo, jeans y zapatillas: el look de Victoria Federica en Perú es perfecto para empezar diciembre

Lo estábamos esperando y por fin Victoria Federica ha subido fotografías de su viaje a Perú en un post en su cuenta de Instagram con un look de lo más fashion perfecto para empezar diciembre en España. Victoria Federica se ha ido de viaje a Perú, junto a Tomás Páramo y María García de Jaime, para ver torear a su amigo Roca Rey después de la cogida en Las Ventas. María García de Jaime y Tomás Páramo, quienes han aprovechado este viaje para darse una escapada a Cusco, donde se encuentra una de las siete maravillas del mundo: Machu Picchu.

Si el otro día nos fijábamos en sus zapatillas Adidas por un Stories de su amiga María, hoy nos paramos a analizar en detalle todo su estilismo de esta foto que es perfecto para invierno, o un look de campo en Navidad. Jersey rojo de cuello alto cortito, jeans anchos y sus zapatillas Adidas favoritas. ¿El toque final? Un sombrero de lo más en tendencia. Y en este viaje a Perú nosotras no podíamos dejar de fijarnos en lo que Victoria Federica ha metido en su maleta, con las pocas fotografías que nos está compartiendo, como estas zapatillas Adidas Samba, que se han convertido en sus favoritas del momento. Y esta vez no son las de leopardo, si no unas mucho más básicas. Victoria Federica ha vuelto a demostrar los motivos por los que, en pocos años, se ha alzado como una de las chicas a las que seguir la pista en moda. Es seguidora de las tendencias del momento, pero también una de las chicas que mejor saben llevarlas de manera sencilla y sin demasiado ornamento.

Y por eso ha metido en su maleta a Perú las zapatillas Adidas Samba OG, las más buscadas de la marca deportiva después de las Samba clásicas.