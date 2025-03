Vic y Borch: amor entre guardasespaldas y pluriempleo

Borja Moreno y Victoria Federica siguen viviendo su idilio contra viento y marea. Como informó LA RAZÓN en exclusiva hace unos meses, la sobrina del Rey Felipe VI disfruta de una dulce etapa junto al nieto del marqués de Casa Oriol. Según ha sabido este medio, el romance cuenta por fin con la aprobación de Jaime de Marichalar y la infanta Elena, que ven con buenos ojos la relación de su hija con el atractivo empresario, miembro de la acaudalada burguesía madrileña.

La pareja de moda, conocida entre sus amigos como «Borch y Vic» (apunten), ya no se esconde, aunque dosifica sus apariciones para evitar el foco mediático. Un escolta acompaña a la nieta de Don Juan Carlos, asegurando que no haya una sobre exposición desmedida de la pareja, algo que preocupa a los progenitores de ambos.

Una relación cada vez más consolidada

Borja Moreno no solo comparte con Victoria Federica sus «amores inconclusos» en Trocadero Commodore, donde es habitual por su trabajo. El aristócrata también diversifica su actividad en Castellana 8, el nuevo templo nocturno de Madrid. En este club de moda, frecuentado por futbolistas, modelos y empresarios, la alta burguesía hispanoamericana ha encontrado su epicentro, hasta el punto de que muchos lo llaman «Little Caracas», por la cantidad de público adinerado de Venezuela que frecuenta el lugar.

Como reveló LA RAZÓN en exclusiva, Borja participa en el Grupo Sounds, propietario de las discotecas Fitz Club, que también regenta en Marbella. Desde mayo, este grupo empresarial abrió en Madrid una coctelería modernista con una discoteca dividida en ocho espacios, un concepto muy francés que fascina a Victoria Federica. Aquí, el público canta a Luis Miguel hasta las cinco de la mañana, con la joven aristócrata entre los asistentes más entusiastas. Borja Moreno ha heredado la pasión empresarial de su familia, cuya fortuna supera los 250 millones de euros en diversos sectores. Su madre, María Gracia Oriol Fabra, hija de José Luis Oriol Ybarra, expresidente de Talgo entre 1989 y 2000, inculcó a sus hijos los valores dinásticos. Aunque ella también es empresaria, ha seguido un camino alejado de la rama ferroviaria. Su tío, José María Oriol Fabra, fue consejero delegado de Talgo entre 2005 y 2020 y posteriormente vicepresidente hasta su dimisión en febrero de 2025.

Victoria Federica Gtres

El linaje aristocrático de Borja le viene de su abuelo, José María de Oriol Urquijo, III marqués de Casa Oriol, alcalde de Bilbao entre 1939 y 1941 y procurador en las Cortes franquistas entre 1955 y 1977. Su padre, Íñigo Moreno Verdejo, es director comercial de Loomis, multinacional líder en transporte de fondos, y de él ha heredado su inclinación empresarial.

No terminó sus estudios

Borja estudió Humanidades, Relaciones Públicas y Publicidad en el CEU, aunque no terminó la carrera, optando por el grado en Marketing y Empresa en ESERP Business & Law School. Su formación le permitió adentrarse en negocios vinculados al lujo y la exclusividad. En 2020, Dionisio Hernández-Gil, propietario del grupo Trocadero, le ofreció incorporarse al equipo directivo de entretenimiento. Desde entonces, Borja organiza algunas de las fiestas más exclusivas de Madrid en Trocadero Commodore, convirtiéndolo en su segundo hogar y en el punto de encuentro de la aristocracia.

Fuera, en la madrileña plaza de la República Argentina, los paparazis esperan incansables para captar una imagen de la pareja. Sin embargo, hasta ahora solo han sido fotografiados juntos en una ocasión, en unas instantáneas publicadas por «Semana». Siempre vigilados por un escolta, según ha sabido este medio, Victoria Federica no siempre se muestra conforme con la constante presencia de estos guardianes de su intimidad.

Amina, la hija de Cayetano y Genoveva, no habla de su ex Borja

Amina Martínez de Irujo Casanova, la hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, no quiere hablar de su ex Borja Moreno cuando le acercan el micrófono. Ahora que su padre Cayetano se casa de nuevo y la familia está en el foco mediático, la socialité no quiere pronunciarse sobre la relación que mantuvo con el amor de Victoria Federica. Para la nieta de la Duquesa de Alba, Borja fue un amigo «súper especial». La hija de Cayetano y Genoveva, que suele pasar tiempo en la casa de su madre en Sotogrande, mantenía la misma pandilla con Borja, pero su «momento roneo» no llegó a ninguna parte. Amina tiene 26 años y tras terminar sus estudios de Comunicación en la Universidad de Warwick, se encuentra trabajando en una de las empresas hoteleras más prestigiosas, según ha declarado su padre. Por otra parte, Vic y Amina son amigas. En redes sociales, concretamente en Instagram, Borja continúa siguiendo a Amina y Amina a él. Victoria Federica también sigue a Borja.