Victoria Federica y Borja Moreno entre torreznos fileteados

Victoria Federica de Marichalar y el empresario Borja Moreno siguen dando titulares desde que LA RAZÓN desvelara en exclusiva que el corazón de la sobrina del Rey Felipe VI volvía a estar ocupado. Desde que este medio se hizo eco de la noticia, ha sido la pareja más perseguida, para lograr la primera instantánea, que hasta el momento no se ha conseguido, a pesar de que unos comensales que compartían el mismo restaurante fetiche de Victoria lo intentaron. Y eso que no van a tener ninguna visibilidad debido a que están tomadas en el interior de un local y está prohibido por la ley emitir ese tipo de imágenes.

El madrileño Roostiq Bar de la calle Barquillo es el lugar en que ocurrió todo, uno de los santuarios gastronómicos preferidos de Vic, que también visitaba con asiduidad con su ex Jorge Bárcenas, tanto en Marbella como ahora en su nueva sucursal capitalina. Se trata de los restaurantes del Arquímedes de la cocina ecológica: el chef Zoilo Álvarez. Y es que las pizzas al fuego apasionan a Vic. Pero su favorito en Roostiq son los torreznos de Soria fileteados. Según ha podido saber este medio, para su cena romántica de la semana pasada, antes de iniciar su periplo de la moda en París con los desfiles de Dior, apostó por este local con torreznos incluidos.

Borja Moreno Oriol, novio de Victoria Federica LR

Fuentes cercanas informan a LA RAZÓN que, en el interior, unos comensales reconocieron a la pareja cuando tomaba unos cócteles y con el móvil empezaron a hacer fotos. Victoria se percató y ella misma se levantó de su asiento para instar a los que tomaban fotografías que dejaran de hacerlo, que estaban en un lugar privado donde estaba prohibido grabar. No es la primera vez que la hija de la Infanta Elena reacciona de esta manera, ya ocurrió también en Marbella cuando era novia de Jorge Bárcenas. Sucedía constantemente en un local del puerto deportivo llamado Tonteo, que frecuentaba con su novio. «Aquí no, lo siento», zanjaba muy seria. Es joven pero tiene muy claro dónde están los límites.

Ella, en París; él, de cacería

Victoria, según ha sabido este medio, quiere ante todo proteger esta historia y que «no se le vaya de las manos». Borja Moreno, director de Copas del Grupo Trocadero, está poco habituado a bregar con los medios de comunicación, y el «affaire» le está desbordando sobremanera, ya que constantemente está en el punto de mira y todo el mundo quiere saber más de él. A sus más incondicionales, él mismo les ha verbalizado que «no ve nada en la televisión, no lee nada y lo único que quiere es que le dejen en paz a él y a su familia». De hecho, la semana pasada, el empresario se quitó de en medio y se alejó al campo de cacería, mientras Victoria Federica disfrutaba de París en el desfile de Dior, celebrado en el marco de la Semana de la Moda.

El perfil de Borja Moreno no es muy distinto del de otras parejas que ha tenido la hija de Jaime de Marichalar. De hecho, el joven también es DJ aficionado y le gusta pinchar, un hobby que practica en el propio Trocadero Commodore. Cada tarde de domingo organiza «Dj Sessions», que se han convertido en todo un éxito entre los llamados cachorros de la jet, convirtiendo el local en el nuevo lugar de moda de ocio, en la exclusiva zona de El Viso. Tras airearse el romance, junto con los hijos de los empresarios, banqueros y aristócratas más mediáticos se dan cita fotógrafos de todos los medios, para intentar captar la instantánea de Borja y Vic juntos, que aún no ha salido en ninguna revista, pero que previsiblemente pronto verá la luz. Borja Moreno ya ha probado las mieles de los platos de música en Cádiz. En concreto, en las fiestas de Trocadero Sotogrande. Borja Moreno organizó el evento de fin de año, que fue un éxito.

Belén Esteban y Victoria Federica juntas en una campaña de publicidad. Cortesía Nude Project

Mientras que este amor se cuece a fuego lento en locales de moda, Victoria Federica de Marichalar Borbón sigue en boca de todos. Y no solo por "El Desafío", donde no deja de enamorar con su espontaneidad. La campaña de moda de la marca de moda Nude Project que ha protagonizado junto a la «princesa» Belén Esteban ha desatado una locura viral en redes sociales. El huracán Vic no ha hecho nada más que empezar.