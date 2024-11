Castelbajac: el diseñador que llevará el arcoiris a Notre -Dame

Son pocos los diseñadores que pueden presumir de haber vestido a iconos como Lady Gaga, pero muchos menos lo que han hecho lo propio con un Papa. Jean-Charles de Castelbajac lo hizo en la Jornada Mundial de la Juventud de París, en 1997, cuando fue el encargado no solo de diseñar el vestuario que lució durante la celebración eucarística san Juan Pablo II, sino también los 500 obispos, 5.000 sacerdotes y el millón de jóvenes que se congregaron allí. Ahora, este hombre, historia viva de la moda francesa, vuelve a poner sus colores al servicio de la Iglesia Católica para hacer de la ceremonia de reinauguración de Notre-Dame de París un espectáculo más bello si cabe: «Cuando en la ceremonia el arzobispo toque la puerta, mi idea es que se vea en su capa pluvial un cristograma en azul, amarillo y rojo. Ese es uno de los símbolos más bonitos de la historia, mucho mejor que cualquier logo profano», asegura el diseñador galo a LA RAZÓN.

Dueño de unos de los lenguajes más originales de la moda parisina y sinónimo de riesgo e investigación, en un curioso giro del destino Castelbajac parece estar destinado a definir el lenguaje de la Iglesia Católica: «Creo que me han llamado de nuevo porque entiendo la estética del tiempo actual», detalla. Su relación con la institución se inició a finales de los años 80, cuando aportaba su grano de arena en la misión de la Iglesia en la cárcel: «Era una manera de construir la espiritualidad en un lugar tan cerrado como ese», asegura. Después llegó la JMJ y su propuesta de unos hábitos litúrgicos donde el arcoíris tenía un protagonismo muy especial y donde, tras consultarlo con la curia, el empleo de este símbolo, por sus connotaciones, recibió una de las respuestas más bellas: «El arcoíris no tiene copyright».

Casullas papales diseñadas por Castelbajac para la reinauguración de Notre Dame Cedida

El próximo 8 de diciembre él se encontrará entre bambalinas: «Estaré muy ocupado. No solo he realizado el vestuario de los 700 concelebrantes, también he diseñado las banderas de las 120 parroquias de París. Así que intentaré controlar la escenografía. Llevo cincuenta años creando imágenes», asegura el creador nacido en Marruecos y que ha tenido como constante en su producción el uso de colores y de iconos de la cultura popular. Personajes de Disney, Snoopy o la rana Gustavo son habituales en sus trabajos.

Sinergias con la Alta Costura

En este inmenso trabajo, el diseñador ha colaborado, además, con varias de las casas más prestigiosas de la Alta Costura, como son Lesage, Maison Michel, Paloma, Montex y Goossens, que se han unido a L’Atelier de Notre-Dame, una iniciativa creada para este evento donde se han juntado los artesanos franceses para devolver el brillo a este símbolo de Francia. Entre todos han realizado las casullas, estolas, etc. entre las que destaca la cruz dorada de la capa pluvial, una obra de arte de Lesage realizada por la técnica de la sublimación, un minucioso saber hacer que permite aplicar delicadamente pan de oro en las telas. El resto será color, alegría y espiritualidad, inspiradas por las vidrieras del famoso templo. Eso sí, el diseñador reconoce que los bocetos se iniciaron el mismo día del incendio: «Fui con mi mujer a ver aquello. Estaba devastado y triste. Era ver arder la espiritualidad. Inmediatamente me puse a hacer unos dibujos sobre el techo, ángeles, luz… mi ‘‘máquina de empatía’’ comenzó a funcionar, como me pasó al ver las noticias de Valencia».

Imitado hasta la saciedad, es amigo y colaborador de McLaren, Mapplethorpe, Haring o Barceló, que también hará su aportación artística en la inauguración de Notre Dame. También, ha expuesto en el Pompidou y el MET y admira profundamente a la creadora española Sybilla. Catelbajac, un icono vivo de la moda, vuelve a reivindicar con este proyecto su trono en el sector, un reconocimiento que nunca parece terminar de llegar para este creador que no reniega de sus ancestros navarros: «Mi familia desciende de Íñigo Arista, primer rey de Pamplona». De casta le viene al «galo».