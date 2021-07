El duro mensaje de Ricky Martin a su amigo negacionista Miguel Bosé

Gente

Reprimenda

Son amigos del alma, incluso confidentes, pero Ricky Martin difiere totalmente con Miguel Bosé en todo lo relacionado con el coronavirus. Mientras el cantante español se declara al cien por cien negacionista, el puertorriqueño acaba de vacunarse contra el virus. Y lanza un mensaje en sus redes sociales que bien parece dirigido a Miguel: “No seas tan egocentrista, olvídate de los ridículos vídeos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate ya”.

Desde el entorno de Bosé, nos llega la noticia de que Martin ha llamado a Miguel varias veces para discutir sobre el tema, pero este último hace caso omiso a los consejos de su amigo, casi un hermano, al que ignora completamente cuando le censura su actitud negacionista.

Miguel Bosé durante su polémica entrevista con Jordi Évole

Ricky explica que “me vacuné porque no podría vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, por mi comunidad”.

El hijo de la fallecida Lucía Bosé está recibiendo cientos de críticas en las redes sociales por su actitud negacionista. Además, su comportamiento un tanto incoherente, sus problemas de voz y su inestabilidad física, causan verdadera preocupación en sus familiares, amigos y seguidores.