Dora Postigo, la sobrina de Palito Dominguín que ‘reniega’ del apellido Bosé

La familia Bosé es una de las más conocidas entre la crónica social patria. El clan de artistas acapara siempre buena parte de la atención mediática, especialmente en los últimos tiempos en que uno de sus máximos representantes, Miguel Bosé, ha protagonizado diferentes polémicas a raíz de su separación de Nacho Palau o de sus declaraciones sobre la pandemia de coronavirus, que achaca a una conspiración de las élites.

Para colmo, recientemente varios miembros de la familia han participado en diferentes programas de televisión, dirigiendo así nuevamente el foco mediático hacia todo el clan. Lucía Dominguín formó parte del equipo de concursantes de la última edición de ‘MasterChef Celebrity’, y su hija, Palito Dominguín, ha hecho lo propio en ‘Supervivientes’. La popularidad de la extremeña se ha disparado, sobre todo entre el público más joven, que desconoce a los nombres menos legendarios de esta importante saga.

Palito Dominguín y Lola en 'Supervivientes'

Pero no todos a los que la sangre Bosé corre por sus venas se muestran tan predispuestos a mantenerse en el mundo de la farándula en el que nacieron, sino que algunos miembros del clan parecen decantarse más por otro estilo de vida. En esta postura se encuentra Dora Postigo, la hija de la fallecida Bimba Bosé y sobrina de Palito Dominguín.

La joven es muy activa en sus redes sociales y está completamente volcada en su carrera musical. De momento, no parece plantearse participar en algún reality show, como sí han hecho su abuela y su tía, y mucho menos una entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Dora Postigo se está esforzando en construir otro tipo de perfil, más centrado en su faceta artística que en la de personaje.

De hecho, durante una visita a ‘La Resistencia’, el programa de David Broncano que en nada se asemeja a cualquier otro de Telecinco, quiso dejar muy claro que Miguel Bosé es pariente lejano suyo, desmarcándose así de las polémicas que han sacudido al cantante por sus comentarios sobre el coronavirus: “No es mi tío, es mi tío abuelo”. Además, recalcó también que ante todo es Postigo, el apellido de su padre Diego, un importante cineasta madrileño, y que Bosé ocupa el séptimo lugar en su nombre completo: “Me llamo Dora Postigo Salvatore Breedveld Dominguín Silva Bosé”.

Ojalá Miguel Bosé tuviese Twitter aún para que pudiera ver esto. #LaResistencia pic.twitter.com/bdPt4OpFbv — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 15, 2020

Resalta también que Dora Postigo no haya utilizado sus redes sociales, donde acumula más de 70.000 seguidores, para apoyar a su tía Palito durante su concurso en ‘Supervivientes’. La joven no ha hecho una sola referencia a su participación en el reality show, demostrando una vez más que no quiere relacionarse con esta cara del mundo mediático. Ella es cantante, y nada más.