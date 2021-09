Del vestido de la novia a los invitados más vip: todas las fotos de la boda de Jaime Palazuelo y Micaella Rubini

Gente

Ayer Toledo se vistió de gala para acoger el enlace de Jaime Palazuelo, hermano de Sofía Palazuelo, y Micaella Rubini, una mujer perteneciente a la alta sociedad peruana. Aunque han vivido parte de su historia de amor en Lima, los novios se decantaron por España para sellar su relación ante los ojos de Dios en una ceremonia celebrada en la parroquia de Santiago el Mayor, hasta donde se acercaron numerosos amigos, familiares y seres queridos de la pareja que querían festejar con ellos este día tan especial. Entre los asistentes se encontraban varios apellidos de alta alcurnia y rostros importantes.

Micaella Rubini con su padrino el día de su boda FOTO: GEN GTRES

Para su gran día, Micaella Rubini optó por un precioso vestido en blanco crudo con un diseño muy sencillo que realzaba su belleza natural.

Como no podía ser de otra forma, a la boda asistieron la hermana del novio, Sofía Palazuelo, y su marido Fernando Fitz-James Stuart, el nieto de la duquesa de Alba. La cuñada de la novia reafirmó su exquisito gusto por la moda y lució un preciso vestido midi en color morado firmado por Duyos, cuyo precio roza los 200 euros. Además, ha completado su atuendo con una preciosa gargantilla XL decorada con adornos brillantes, resultando en un look de invitada al que no se le puede sacar un solo fallo.

Sofia Palazuelo y Fernando Fitz-James en la boda de Jaime Palazuelo y Micaella Rubini en Toledo FOTO: GEN GTRES

Después de la ceremonia en la parroquia, los invitados se trasladaron en un curioso tren turístico hasta el palacio de Galiana, donde tuvo lugar la celebración. Por su parte, los recién casados llegaron al complejo en un coche biplaza conducido por el propio novio. El lugar elegido para la fiesta tiene un significado muy especial para la familia de Jaime Palazuelo. Es su hermana Sofía quien restauró y gestiona la propiedad, que lleva en manos de su clan desde el año 1959.