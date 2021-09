Las fotos más sexys de Laura Escanes: “Mami atrevida”

Gente

A finales del pasado mes de agosto, Laura Escanes sorprendió a su más de millón y medio de seguidores de Instagram anunciando que necesitaba tomarse un respiro en las redes sociales. “Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar. No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí”, lamentó la influencer.

Pero poco le duró esta desconexión digital a Laura Escanes, y, tras un descanso familiar en un exclusivo resort de Maldivas cuyo precio puede alcanzar los 40.000 dólares la noche, la influencer retomó su actividad habitual en su cuenta de Instagram. De hecho, hace poco compartió el primer día de colegio de su hija Roma, fruto de su relación con Risto Mejide, haciendo así que a sus seguidores se les cayera la baba.

Aunque ha sido con las fotos recientemente publicadas cuando más bocas ha dejado abiertas. La joven se ha atrevido con unas imágenes de lo más sexys en las que ha dejado poco a la imaginación. Laura Escanes ha posado con un atrevido conjunto de lencería que le queda la mar de bien, y ha acompañado el picante álbum con el siguiente mensaje: "Mami atrevida".