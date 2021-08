Así es la lujosa “desconexión digital” de Laura Escanes en Maldivas

Gente

Lujo

Hace tan solo una semana Laura Escanes reaparecía en su cuenta oficial de Instagram tras casi dos semanas de desconexión digital. Y es que pero por primera vez en más de seis años de su aventura en redes sociales, la influencer se ha visto “obligada” a hacer un parón y desconectar del mundo virtual por “salud mental”.

“Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar. No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí. Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre. Leí algo el otro día que decía: ‘puedes con todo, pero no con todo a la vez’. Así que quiero decir algunas cosas por aquí. Primero, gracias a todos vosotros, ya sabéis por qué. Gracias a mi familia, a mi amor, por aguantarme cuando no me aguanto ni a mí misma. Y supongo que gracias a mí, por haber mostrado las debilidades cuando así lo sentía. Mostrar que no siempre somos fuertes, nos hace fuertes. Así que poco a poco, no hay prisa”, argumentaba la joven en Instagram.

Desde entonces la actividad de la mujer de Risto en redes sociales se ha visto reducida drásticamente, pero para ayudar en esta “desconexión digital”, la joven ha elegido un lujoso paraíso: Maldivas. Más concretamente, Laura y Risto Mejide han elegido el exclusivo resort Raffles Maldives Meradhoo, el escondite isleño más exclusivo de las Maldivas, que cuenta incluso con un “mayordomo para niños”. Villas y residencias privadas con piscina propia y todo tipo de comodidades para conseguir una estancia a la altura de los bolsillos más exigentes.

Según informan en la web, la noche en este lujoso resort oscila desde los 1.160 hasta los 40.000 dólares. Y la estancia podría complementarse con otros servicios como spa o actividades como el buceo.

Una desconexión paradisiaca junto a su familia, a la que muy pocos pueden optar y, que seguro, ayuda a Laura Escanes a reponerse y coger energía para volver a las redes sociales con más fuerza que nunca.