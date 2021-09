Roberto Leal, Laura Escanes o Sheila Casas: así ha sido la vuelta al cole de los ‘peques’ de famosos

Gente

Rutina

Después de haber disfrutado de unas largas vacaciones de verano, miles de estudiantes de la Comunidad de Madrid han de retomar su rutina y volver a las aulas, que abren sus puertas entre el 7 y el 8 de septiembre. Los peques de la casa volverán a encontrarse con sus compañeros de clase y profesores, y en el caso de los rostros más conocidos no es diferente. Algunos famosos han acompañado a sus retoños en su primer día de cole y han compartido el bonito momento en sus redes sociales.

El presentador de ‘Pasapalabra’ ha acompañado a su hija Lola, fruto de su matrimonio con sara Rubio, en su primer día de cole, aunque la pequeña, de solo dos años, no parecía muy entusiasmada mientras caminaba cogida de la mano de su madre. “No quiero ir”, se lamentaba la niña. Por su parte, Roberto Leal ha bromeado asegurando que ha intentado colarse en la clase como si fuera un alumno más: “Tengo un disgusto muy grande porque no me han dejado entrar. Yo llevaba mi mochila, y he dicho que me encantan los colores, jugar con los plastidecor... Pero no me han dejado”.

Por su parte, Risto Mejide y Laura Escanes han querido acompañar juntos a su hija Roma en su primer día de clases. La pequeña de también dos años se acaba de incorporar a las aulas y lo ha hecho caminando, de la mano de su padre, aunque ella parecía algo más contenta que Lola. “Hemos conocido a la profe y estoy supercontenta. Es verdad que no es la primera vez que acude a la escuela infantil, pero este año como estamos en Madrid y haber un cambio de cole era como volver a empezar”, ha relatado la influencer a través de la sección de historias de su cuenta de Instagram.

Sheila Casas, sin hijos, también ha querido compartir en sus redes sociales la vuelta al cole del pequeño de la casa, su hermano Daniel, de solo 7 años. El niño, vestido de uniforme, se ha subido al coche con mucha ilusión para poner rumbo a su primer día de clases tras el verano.