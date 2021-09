Stella del Carmen solo quiere ser Banderas: solicita dejar de usar el apellido Griffith

Gente

Hollywood

La hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, habría pedido legalmente unificar su nombre y dejar de utilizar su segundo apellido, optando solamente por darse a conocer como Stella del Carmen Banderas. Así lo desvela en exclusiva el medio ‘The Blast’, que asegura que la joven presentó oficialmente la petición de cambio de nombre ante los tribunales del condado de Los Ángeles.

El motivo de esta inesperada petición no tendría nada que ver con el divorcio de sus padres o problemas con la rama familiar materna, sino que sería por una cuestión práctica, tal y como desvela su protagonista en dicha documentación: “Sólo quiero acortar mi nombre eliminando el apellido extra. Además, normalmente no uso ‘Griffith’ cuando me refiero a mí misma o en los documentos. Así que suprimirlo coincidiría con mi uso habitual”.

A la espera de la aprobación de la solicitud de la joven it girl, Stella Banderas continua formándose como actriz y aunque siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, cada vez es más habitual verla sobre las alfombras rojas. Es el caso del Festival de Cine de San Sebastián, al que acudió acompañada de su padre.

Lo cierto es que la hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas siempre se ha sentido muy unida a España, en especial a Málaga, la tierra de su padre. Un sentimiento que ha hecho público en numerosas ocasiones: “Mi nombre define mi ascendencia y mi conexión como mujer española”, aseguraba en una columna publicada este mismo verano. Ahora, la joven se siente un paso más cerca de sus “raíces”.