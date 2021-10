Sabemos los motivos por los que JLo no acompañó a Ben Affleck durante la premiere de su nueva película

Gente

Bennifer

El pasado domingo tuvo lugar la alfombra roja de “The Tender Bar”, la película dirigida por George Clooney y protagonizada por Ben Affleck. El evento que se llevó a cabo en Los Ángeles notó la ausencia de la actriz Jennifer López, pareja de Affleck, y su acompañante en todos las citas a las que acude el protagonista de “Pearl Harbour” desde que retomaron su relación.

Ben Affleck, Tye Sheridan, Daniel Ranieri y George Clooney.

Pronto sus fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de una ruptura o distanciamiento en la pareja. Pero nada más lejos de la realidad. Según informa The Sun, la intérptrete de “On The Floor” no asistió a la premiere por su mala relación con George Clooney desde que trabajaron juntos en la película “Out of Sight”.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, en el Festival de Venecia.

“No se soportan el uno al otro, así que es gracioso que la nueva película de Ben sea con George y no es coincidencia que Jen no fuera fotografiada en la alfombra roja con Ben, posando junto a George y su esposa Amal”, añadió una fuente al diario británico.