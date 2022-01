Yunke, el mago español que conquistó a la familia Trump

Su particular nombre, Yunke, se lo debe a su abuelo, que era herrero y tenía un taller donde él mismo desde pequeño ya inventaba cosas. Salvador Vicent (La Vilavella, Castellón de la Plana, 1975) es su nombre original. El pelo rojo, su seña de identidad, pero no se dejen engañar por esta estética «agresiva» que muestra. El mago Yunke es una persona «muy sensible», como él mismo asegura; una sensibilidad especial que plasma en el escenario y la cual le hizo merecedor del título de actual Ganador del Campeonato del Mundo de Magia, en Corea. Pero lejos de presumir de dicha distinción, Vicent mantiene los pies en la tierra y asegura que el trabajo y la ilusión son las claves de su imparable éxito. Su espectáculo ilusionista está lleno de belleza y misterio, unos ingredientes que le han llevado a mostrar su arte por los escenarios y platós de televisión de todo el mundo. Tanto es así que incluso su nombre suena en la Casa Blanca.

«El hijo del expresidente de EE.UU., Donald Trump, me llamó porque me había visto en ‘El Hormiguero’ haciendo un juego con una ballesta que disparaba sobre una manzana y quería conocerme», cuenta un emocionado Yunke a LA RAZÓN. El ilusionista castellonense no se lo pensó dos veces y acudió a la casa rural donde le habían citado para realizar magia: «Tenía un arco y una diana, me vendaron los ojos y Trump Jr. cogió la diana. Imagínate la que se armó cuando cogí el arco y la flecha, ¡se levantaron todos los de seguridad! Yo estaba asustadísimo, dije ‘como falle, aquí me matan’». Por suerte, salió bien el número y el hijo del magnate quedó encantado. «Al día siguiente me echó la bronca el jefe de la Guardia Civil por atreverme a disparar al hijo del presidente de EE.UU. Quedó como anécdota, lo pasé muy bien, son gente sana», asegura en tono jocoso.

Y aunque la familia Trump no son los únicos «celebrities» a los que ha conquistado con su magia, Yunke reconoce que le gustaría conocer a Rafa Nadal, «cenar y hacer una magia con él».

El show «HANGAR 52»

Este 9 de enero culmina la segunda temporada de «HANGAR 52 Revolution», una producción que acoge IFEMA, al más puro estilo de Las Vegas, y que ya ha sido visitada por más de 150.000 espectadores desde octubre, situándose como la cita más exitosa de la cartelera de Madrid. Un espectáculo, inédito, absolutamente original e íntegramente creado por Vicent en su propio taller, «una degustación de magia», como su propio protagonista cuenta, que va desde un número que desafía la ley de la Gravedad, hasta los secretos guardados celosamente por Leonardo da Vinci, pasando por experimentos de teletransportación de la NASA, puertas interestelares hacia el antiguo Egipto, rituales de los guerreros de la Gran Muralla China, aviones desaparecidos en la segunda Guerra Mundial, armas de destrucción y sorprendentes ilusiones de última generación.