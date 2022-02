El fraude de las casas solidarias de Brad Pitt en Nueva Orleans

La Fundación de Brad Pitt, Make It Right, planificó construir en el distrito inferior Ninth Ward de Nueva Orleans 150 viviendas que fueran resistentes a las tormentas, que funcionasen con energía solar y «verdes» por el precio de 150.000 dólares (133.194 euros) en 2007 tras el paso del huracán Katrina, que devastó la zona y arrasó con muchos hogares. Finalmente, las casas se construyeron entre 2008 y 2015. Los arquitectos intentaron hacerlas ecológicas y sostenibles, con materiales seguros y reutilizables, agua limpia y energía renovable. Pero muchas carecían de canaletas para la lluvia, voladizos, pintura impermeable...todo ello necesario para resistir el clima subtropical de la ciudad y los fuertes aguaceros, especialmente porque este distrito está por debajo del nivel del mar y ha sido azotado por huracanes en varias ocasiones. Como resultado, a los ocho meses las casas sufrían ya daños por el agua, lo que atrajo a las termitas, y provocó moho y madera podrida, hasta el punto de que tan solo son habitables hoy seis de las 109 que finalmente se construyeron.

Lo que se inició como un proyecto sin ánimo de lucro para ofrecer un hogar a damnificados por el huracán se ha convertido en una pesadilla para aquellos a los que iba a beneficiar. Según el balance realizado por «The Conversation» y publicado por el diario «Daily Mail», en la actualidad, la mayoría de las viviendas se encuentran tapiadas y abandonadas. Muchos de los residentes han presentado demandas por los fallos estructurales y de otro tipo que, en algunos casos, han derivado en problemas de salud.

Brad Pitt fundó la organización Make It Right en 2007, fue su rostro de cara al público y figuró como miembro de la junta hasta 2018. Y, aunque los damnificados culpan al organismo y también a las autoridades locales por la falta de ayuda y soluciones, muchos no olvidan las buenas intenciones del actor con su proyecto.

Brad Pitt poses in the press room at the Oscars on Sunday, April 25, 2021, at Union Station in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello, Pool) FOTO: Chris Pizzello AP

De hecho, Pitt es uno de los intérpretes más solidarios del mundo. Ha acudido a conciertos solidarios como el de Rock4EB! en Malibú, California, con el fin de recaudar fondos para la fundación Epidermolysis Bullosa. Con Make It Right acudió a la zona devastada por el Katrina incluso años después para supervisar la reconstrucción de la zona. Y compartió estas palabras para que todos lo escucharan y el que estuviera en posición de ayudar lo hiciera: «Esto es en realidad una campaña de ‘’adopte una casa’'. Estoy pidiendo que las fundaciones, que las personas acaudaladas, que los grupos religiosos, que las corporaciones vengan y adopten una, básicamente, una inversión de 150.000 dólares para ayudar a una familia a regresar a su hogar». Él mismo invirtió 5 millones de dólares para su propio proyecto.

Otras acciones solidarias

Con la organización Global Green USA trabajó para la construcción de cinco casas unifamiliares y un complejo de 18 apartamentos además de un centro comunitario, también en Nueva Orleans. Y en 2006, hizo labores de albañil en el poblado de Malavli, en el oeste de la India, para ayudar al ex presidente Jimmy Carter en su proyecto de construir casas para los pobres. El actor también está comprometido con el tema medioambiental y en este sentido ha donado igualmente millones de dólares. Con su ex mujer Angelina Jolie compartía además una fundación llamada Maddox Jolie-Pitt, la cual se encargaba de proteger la flora y la fauna de Camboya.