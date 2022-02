Nicole Kidman revoluciona las redes con su última portada de revista

Nicole Kidman vuelve a estar en el ojo del huracán y no por su última película, Being the Ricardos, que protagoniza junto a Javier Bardem. Sino por su última portada para la revista Vanity Fair en la que, a sus 54 años, ha posado vestida de “colegiala”.

La actriz ha conseguido revolucionar las redes sociales tras hacerse pública la que es la portada de la edición especial Hollywood 2022 de la revista. Un posado en el que Kidman posa con un conjunto de minifalda y top de la marca Miu Miu, que completa con unas medias grises y mocasines en blanco y marrón. Un estilo “colegiala” que ha dado que hablar entre sus seguidores.

Nicole Kidman, portada de Vanity Fair FOTO: Vanity Fair Vanity Fair

Pero eso no es todo, lo que realmente ha llamado la atención a sus fans ha sido el exceso de Photoshop -retoque fotográfico- que, al parecer, podría llevar dicho posado. Algo que han denunciado los usuarios de la red social en los comentarios del post que ha publicado la actriz.

No solo Nicole Kidman, la edición americana de la cabecera ha contado también para este especial con otros actores y actrices nominados a los Oscar como Penélope Cruz, Kristen Stewart, Benedict Cumberbatch o Michaela Jaé Rodríguez.