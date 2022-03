Will Smith y Chris Rock: Un bofetón cocido a fuego lento

Dos días después de la celebración de la fiesta del cine por antonomasia, lo más sonado de la gala no tiene nada que ver con el séptimo arte. La inesperada bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock, el presentador de la ceremonia, ha robado el protagonismo a los premiados, los estilismos o la posterior fiesta de la que siempre se filtra alguna comidilla. Lo cierto es que se trató de un golpe cocido a fuego lento, a lo largo de estos años en los que Rock se ha burlado públicamente de Pinkett en repetidas ocasiones. La última, en 2016, y también ocurrió en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar. «Jada dijo que no venía. Pensé: ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscar es como si yo boicotease las bragas de Rihanna. No estaba invitado», dijo entonces.

Así, este último comentario que provocó la furia de Will Smith parece solo la punta del iceberg de la historia que se esconde tras el bofetón más famoso del mundo.

Will Smith pega a Chris Rock durante la gala de los Oscar FOTO: BRIAN SNYDER REUTERS

La evidente tensión que hay entre ellos y la inquina que Rock muestra hacia Jada podría venir de un supuesto «affaire» que ambos habrían mantenido hace años, durante las grabaciones de las tres películas de «Madagascar».

Aunque el romance nunca se llegó a confirmar, los rumores sonaron con mucha fuerza en aquella época, y desde el equipo de la película se aseguraba que su química había traspasado la pantalla. Además, la relación abierta que mantienen Will Smith y Jada Pinkett alimentó todavía más estas habladurías. Por si esto no fuera suficiente, poco tiempo después, Chris Rock anunció su divorcio y reconoció que había sido infiel a su esposa, Malaak Compton, aunque no desveló la identidad de su amante. El supuesto idilio explicaría las tensiones que, desde hace años, se vienen percibiendo entre los tres artistas y que terminó materializándose en la polémica bofetada que pasará a los anales de la historia de los Premios Oscar.

La relación de Will Smith, Jada Pinkett y Chris Rock se remonta a varias décadas atrás. Todos se conocieron en «El príncipe de Bel Air», la serie de comedia a la que la bailarina se presentó a la audición, aunque finalmente no fue seleccionada para el papel, curiosamente, de novia del protagonista. De hecho, Smith y Rock mantenían una relación de amistad, pero, en los últimos años, el vínculo entre ellos se ha ido rompiendo hasta llegar a la terrible situación actual.

Jada Pinkett Simith junto a Chris Rock, Ben Stiller y David Schwimmer durante la promoción de 'Madagascar 3' FOTO: NWA/ZJE/ZDS GTRES

¿Quién es más machista?

El bofetón ha abierto el debate en las redes sociales sobre el machismo que se aprecia en lo sucedido. Por una parte, se acusa a Rock de burlarse de la apariencia física de Jada mientras que el mismo chiste se haría imposible en un hombre calvo. Pero también se señala a Will Smith por actuar con violencia para defender a su esposa, alegando «amor» para excusar su reprobable ataque. «Mismo discurso que lleva siglos justificando la violencia machista. Lamentable que algo así pueda darse delante de millones de personas», ha censurado, entre otros muchos usuarios, Nagua Alba, que fue diputada en el Congreso por Unidas Podemos hasta el año 2019.