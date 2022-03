La enfermedad de la mujer de Will Smith, Jada Pinkett, que motivó la broma de Chris Rock en los Oscar

Más allá de la imagen de los premiados con un Oscar, la ceremonia de los Oscar ha estado marcada por la bofetada que el actor Will Smith ha propinado a Chris Rock. “Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O’Neil 2″, ha sido el desafortunado chiste del humorista. La actriz ha puesto los ojos en blanco al escuchar que la comparaba con el personaje de ficción interpretado por Demi Moore al tener como ella la cabeza rapada. Y es que el pasado verano, Jada Pinkett decidió afeitarse la cabeza y mostrar con naturalidad la alopecia que padece desde hace años. Inmediatamente Will se ha dirigido al presentador, golpéandole con la mano derecha. “Oh wow. Will Smith acaba de pegarme un tortazo”, ha indicado el cómico.

Will Smith y Jada Pinkett Smith, a su llegada ayer a los Oscar.

“¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu j*** boca!”, ha gritado Smith ya desde su asiento. “Wow, tío, era una broma lo de La teniente O’Neil”, ha respondido Rock, que trabajó en Saturday Night Live y ya había presentado la gala de los Oscar en dos ediciones anteriores, la de 2016 y la de 2005.

“No menciones el nombre de mi mujer”, ha insistido el después galardonado con un Oscar a mejor actor por “El método Smith”: “Así lo haré, ¿vale? Eso ha sido... la mejor noche de la historia de la televisión”.

¿Pero qué le ocurre a Jad Pinkett Smith?

Porque detrás del cambio de imagen de Jada Pinkett Smith hay una enfermedad. La actriz lo contó el pasado diciembre cuando, decidida a acabar con posibles especulaciones, publicó un vídeo en Instagram para explicar el porqué de su cambio de imagen.

Jada Pinkett, con la cabeza rapada.

La actriz luce la cabeza rapada porque desde hace un tiempo le resulta “un poco más difícil de ocultar” su problema de alopecia. Según se ve en el vídeo, hay una zona de la cabeza en la que ya no le crece pelo y que tiene aspecto de cicatriz. “Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mirad esta línea de aquí”, aseguraba en el vídeo la mujer de Will Smith.

“He pensado en compartirlo para que no me hagan preguntas”, decía. “Ahora, en este punto, solo me puedo reír. “Voy a poner algunos diamantes y a hacerme una corona”, bromeaba.

En 2018, durante su programa “Red Table Talk”, la esposa de Will Smith confirmó que estaba lidiando “con algunos problemas de pérdida de cabello”, dijo entonces luciendo ya un turbante en la cabeza. “Fue terrorífico cuando comenzó. Un día estaba en la ducha y de repente tenía en mis manos mechones enteros de pelo que se estaban cayendo. Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo”, se sinceró.

El motivo de esta pérdida es una enfermedad autoinmune, catalogada dentro de las enfermedades raras, que según contó ella misma no afecta a su bienestar físico pero sí puede afectar al estado de ánimo.

¿Infidelidad o relación abierta?

Will Smith y Jada Pinkett forman una pareja atípica que en los últimos años han proporcionado a la Prensa más de un titular. Alguno... relacionado con su relación sentimental. Hasta el punto de que se ha llegado a plantear la duda sobre si mantienen una relación abierta o si por el contrario la sombra de la infidelidad convive con ellos.

Durante años se ha especulado que Jada tuvo una relación fuera de su matrimonio. La actriz conoció a August Alsina en 2015 cuando fue a apoyar a sus hijos, Jaden y Willow, durante un concierto en Londres. Después de años de negar los rumores de una relación romántica, Alsina se abrió sobre su romance con la actriz de 48 años, revelando que tiene “un montón de amor” por Pinkett Smith. Ella explicó que su relación con Alsina hizo la relación con su esposo más fuerte que nunca.

“Una de las razones por las que quería venir a la mesa, los medios de comunicación, los titulares, específicamente nunca dijimos nada”, declaró Will en el programa Red Table Talk. “Nunca dijimos nada a propósito. Específicamente nunca dijimos nada. Al venir a la mesa, sentimos como si hubiera llegado el punto donde tienes que decir algo”. “Hace cuatro años y medio empecé una amistad con August y en realidad nos volvimos muy, muy buenos amigos”, explicó Jada. “Y todo comenzó con él solo necesitando algo de ayuda, yo queriendo ayudar a su salud, su estado mental”. Alsina ha sufrido mucho de su salud a lo largo de los años, incluyendo enfermedad ocular y hepática, perdiendo temporalmente la capacidad de caminar y una adicción pasada a la medicación para el dolor.

Jada continuó, diciendo que conoció a Alsina a través de su hijo, Jaden, y que ella y su esposo estaban pasando por un momento difícil cuando se conocieron y que estaban separados. “Terminé contigo”, le dijo a su esposa la estrella de En busca de la felicidad. “Rompimos”, aclaró Pinkett Smith, diciendo: “Decidimos que nos íbamos a separar por un período de tiempo”. La actriz dijo que sí entró en una relación con Alsina, pero que ella no veía su vínculo como “una transgresión en absoluto”. Que no era una infidelidad. “Y cuando llegué y empecé a darme cuenta de ciertas cosas sobre ti y sobre mí, él decidió romper toda comunicación conmigo, lo cual era totalmente comprensible. Y lo dejé ser y no había hablado con él desde entonces, así que es un poco raro que todo esto está saliendo ahora pues esto sucedió hace varios años”, le dijo a Will Smith.