Erika Do Rosario, hija de Samuel Eto’o, le reclama dos años de manutención

El pasado mes de febrero, Erika Do Rosario Nieves fue declarada hija del ex futbolista Samuel Eto’o, y por ello, el juez determinó que este debía de concederle 1.400 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos. Y aunque parecía que esta era el fin de la pesadilla para la joven de 22 años, ahora reclama por vía judicial el pago de dos años de manutención atrasados, tras varios intentos infructuosos de ponerse en contacto con él.

Tal y como recoge EFE, la demanda ha sido presentada por su abogado, el sevillano Fernando Osuna, en el juzgado de primera instancia número 83 de Madrid, el mismo que determinó la paternidad de Eto’o tras declararse el camerunés en rebeldía y no atender a las pruebas presentadas en su contra.

Samuel Eto'o FOTO: Daniel Dal Zennaro EFE

La joven es fruto de su relación con Adileusa “Dee Dee” Do Rosario, natural de Cabo Verde, a la que conoció en la discoteca Barnon, en Madrid, cuando por entonces era jugador del Real Madrid cedido durante un tiempo al Español.

“Me quedé embarazada en febrero. En cuanto lo supe, se lo dije y la relación se acabó ahí. Me dijo que no quería saber nada de mí. Luego conocí que mi caso no era el único”, relataba Do Rosario. Erika nació el 15 de noviembre de 1999 en el hospital de la Fundación Alarcón de Madrid, cuando el futbolista militaba en el RCD Espanyol.

Éste dio su palabra de que se haría cargo del bebé pero nada más se supo de él, hasta que Erika cumplió 18 y decidió recurrir a la vía judicial para ser reconocida legalmente como hija de Samuel Eto’o.