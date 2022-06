Jennifer Lopez sobre su actuación con Shakira en la Super Bowl: “Fue la peor idea del mundo”

Cuando parecía que nada más podía caer sobre Shakira, tras su reciente y polémica separación de Gerard Piqué, la colombiana recibe un dardo envenenado por parte de otra estrella del pop, Jennifer Lopez. La cantante confiesa que actuar con Shakira en la Super Bowl fue “la peor idea del mundo”.

JLo ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a la 21ª edición del Festival de Tribeca inaugurando el evento anual neoyorkino con su documental “Halftime”, un retrato íntimo entre bastidores de la cantante y actriz, que fue grabado durante 2020, el tumultuoso año en que cumplió los 50, fue protagonista de la Super Bowl junto a Shakira y estuvo a punto de ser nominada al Oscar.

Gracias al documental, que se estrenará el 14 de junio en Netflix, conoceremos una faceta de Jennifer Lopez desconocida hasta el momento: la de una luchadora nata que se enfrenta a todo y todos para que las artistas latinas logren el reconocimiento que merecen en una industria no siempre favorable para estas.

Super Bowl 2020 FOTO: SHANNON STAPLETON Reuters

La película abarca grandes momentos de la vida de JLo durante este año como las expectativas puestas en el Oscar o los Globos de Oro por “Hustler”, algo que finalmente no sucedió y por lo que la artista consideró que había “decepcionado a todo el mundo”. También el gran evento del año, la Super Bowl.

La división del escenario de este espectáculo televisivo se ve, a veces. en “Halftime” como una cuestión frustrante para Jennifer López, que incluso califica el hecho de tener dos cabezas de cartel como “la peor idea de la historia”, no porque no le entusiasme la colaboración con Shakira, sino por las presiones de tiempo para encajar las canciones de cada una. También el documental muestra como la cantante lucha para que se incorpore a la actuación la difícil situación de los niños inmigrantes separados en la frontera entre Estados Unidos y México; y la posibilidad de un cameo con Bruce Springsteen para cantar ‘Born in the U.S.A.’.