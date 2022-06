Kim Kardashian niega haber dañado el vestido de Marilyn Monroe durante la gala MET

El pasado dos de mayo, Kim Kardashian logró convertirse una vez más en protagonista de la Gala del MET gracias a su look: uno de los vestidos más icónicos de Marilyn Monroe. Más concretamente, la empresaria se enfundó en el vestido diseñado por Jean Louis compuesto por un un body hugger de cuentas doradas que la actriz lució en el cumpleaños del presidente John F. Kennedy hace 60 años.

Algo que muchos de los fans de la icónica actriz no vieron con buenos ojos y que criticaron tras ver los devastadores efectos que sufrió la pieza, después de que el dueño original de la pieza y coleccionista especializado en propiedades de la actriz, Scott Forney, mostrarse el antes y el después en redes sociales. Mientras que los dueños del vestido ‘Ripley’s Believe it or Not!’ negaron que Kardashian hubiese dañado la prenda: “El vestido estaba en las mismas condiciones en las que comenzó”, aseguró la vicepresidenta de publicaciones y licencias de Ripley.

Foto de los daños sufridos en el icónico vestido de Marilyn Monroe FOTO: ChadMichael Morrisette AP

“Lo tuve puesto durante tres o cuatro minutos”

Tras más de un mes de polémica, finalmente Kim Kardashian se ha pronunciado al respecto a través del programa Today, negando haber dañado el vestido de ninguna manera. “Ripley’s, trabajamos muy bien juntos”.

“Estaba tan feliz de tener esa oportunidad y Ripley me dio la oportunidad de compartir este momento para que pudiera vivirlo. Respeto y entiendo cuánto significa este vestido para la historia de Estados Unidos, y siendo estadounidense, pensé: ‘¿Qué es más estadounidense que Marlyn Monroe cantándole el feliz cumpleaños al presidente de Estados Unidos?’”, cuenta Kardashian en dicho programa.

Pete Davidson y Kim Kardashian llegan a la Met Gala FOTO: ANDREW KELLY REUTERS

Y relata cómo fue la experiencia de vestirse como la mismísima icónica actriz: “Fue todo un proceso. Había manipuladores con guantes que me lo ponían”. “Llegué a la alfombra roja con una bata y pantuflas y me puse el vestido en la parte inferior de la alfombra. Subí las escaleras; probablemente lo tuve puesto durante 3 o 4 minutos. Y luego me cambié (a una réplica del vestido) justo en la parte superior de las escaleras”, desvela.

De esta manera, Kim Kardashian trata de zanjar la polémica que a día de hoy todavía colea.