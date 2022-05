Kim Kardashian pierde más de 7 kilos para enfundarse en un vestido de Marilyn Monroe

La empresaria Kim Kardashian no defraudó con su “look” en la pasada Gala MET. La estrella de la telerrealidad se enfundó el mismo vestido que Marilyn Monroe utilizó en 1962 para cantar el “happy birthday, Mrs. President” a John F. Kennedy.

De la mano de Pete Davidson, su novio desde que firmara su divorcio de Kanye West, Kim Kardashian sacó del archivo de la historia de la moda el icónico vestido que hasta entonces había estado expuesto en la franquicia de objetos raros Ripley’s Believe It or Not!.

La etiqueta de la Gala mandaba “glamour dorado” y el tema de la exposición In America; An Anthology of Fashion, que acogerá el Museo Metropolitan de Nueva York desde el 7 de mayo al 5 de septiembre.

Ponerse el vestido de Monroe no fue tarea facil ya que no era de la talla de Kardashian. “Me lo probé y no me quedaba bien. Entonces dije, ‘Dame tres semanas’. Tuve que perder más de 7 kilos para hoy”, admitió Kardashian frente a las cámaras. “Fue todo un desafío. Era como prepararse para un papel de una película. Estaba decidido a encajar en él. No he comido carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas. Tendremos una fiesta de pizza y donas en el hotel después de la gala”, añadió. La empresaria siguió durante tres semanas un estricto regimen en el que no han tenido cabida los carbohidratos ni el azúcar.

Kim Kardashian, left, and Pete Davidson attend The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the "In America: An Anthology of Fashion" exhibition on Monday, May 2, 2022, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

El vestido fue diseñado por el modisto Jean Louis y originalmente costó 12.000 dólares de 1962. Pero tras llevarlo Monroe para una cita tan especial esa cifra se multiplicó. En 2016 Ripley compró el vestido en la casa de subastas privada Julien’s Auction por 4,81 millones de dólares, lo que lo convirtió en uno de los vestidos más caros del mundo.