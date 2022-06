Zidane cumple 50 años: apasionado del fútbol, empresario y abuelo de la pequeña Sia

Lleva un año alejado de los banquillos, tras su salida del Real Madrid, pero el exfutbolista y técnico francés Zinedine Zidane asegura que todavía tiene “ilusión” para continuar su carrera como entrenador. Aunque su nombre ha sonado en la capital francesa para ocupar el banquillo del equipo Paris Saint-Germain, parece que por el momento el marsellés no ha firmado ningún acuerdo y se encuentra con miras a la selección de su país, tomando así el relevo a Didier Deschamps.

Ahora, a sus 50 años recién cumplidos, el francés asegura que el fútbol es su pasión, pero se encuentra “satisfecho” con su trayectoria: “Estoy feliz y eso es lo mas importante”, declaró en una entrevista a Telefoot.

Abuelo a los 49 años

Al margen de su faceta profesional y dejando en el aire su futuro más próximo, desde que el preparador galo abandonó el club blanco por segunda vez al final de la temporada 2020-21, se encuentra disfrutando de una etapa mucho más familiar y tranquila alejada de los campos de fútbol, dedicándose al completo a su mujer Véronique y sus cuatro hijos: Enzo, Elyaz, Théo y Luca. Y aunque el ex futbolista se caracteriza por ser uno de los rostros conocidos más discretos con su vida privada, hace tan solo un mes conocimos que éste se había convertido en abuelo.

El hijo mayor del exfutbolista, Enzo Zidane, anunciaba hace unos meses que iba a ser padre con la venezolana, Karen Gonçalves, y el pasado mes de mayo llegó ese momento tan especial; y a través de las redes sociales anunciaron la llegada de la pequeña Sia: “Bienvenue notre Sia, notre princesse”. Fue en 2020 cuando se produjo la pedida de mano y aunque el plan de los dos tortolitos era haberse casado el año pasado, la pandemia originada por la Covid-19 trastocó todos sus planes y lo cierto es que todavía no se han dado el ‘Sí, quiero’ tan esperado por toda la familia.

Faceta empresarial

Pero Zidane no solo se encuentra volcado en la familia, también a aprovechado este tiempo para explotar su faceta empresarial y junto a una empresa española y bajo su marca Z5, a finales del año pasado lanzó un proyecto para la construcción de canchas e instalaciones completas de pádel. Junto a All for Padel Courts y Adidas, el entrenador creó Z5, la marca que da nombre al primer club de pádel de su propiedad con sede en Francia, en Aix-en-Provence y que pretende expandirse por el resto de Europa.