Michael Jackson y las acusaciones que no pudieron acabar con su carrera

Ser una figura pública tiene tanto un lado bueno como uno malo. El primero es evidente -reconocimiento, fama, privilegios, dinero...-, mientras que la parte mala se fundamenta en que cualquier paso en falto puede dinamitar el esfuerzo de una vida. Más aún en una época en que todo se comenta, se juzga y se somete a examen. No obstante, hay una excepción en esta norma, y no se trata de Johnny Depp, pues aún está por ver qué rumbo toma su carrera profesional tras el reciente juicio que ha ganado frente a las difamaciones de Amber Heard. Hablamos de Michael Jackson, quien también sufrió en vida varias acusaciones contra su nombre, pero esto no prohibió que sus discos se siguieran vendiendo como crece la espuma.

Un día como hoy de 2005, el de “Smooth Criminal” era absuelto de todos los cargos en el proceso judicial al que se enfrentó tras ser acusado por abuso sexual de un menor. Un veredicto que en la página web del cantante se equiparaba a la emoción surgida tras la caída del muro de Berlín o la liberación de Nelson Mandela. Tras 10 días de deliberaciones, el jurado determinó de manera unánime que Jackson era inocente de la decena de delitos a los que estaba acusado, entre ellos el mencionado. Asimismo, el artista estaba acusado de otros cuatro delitos de abuso sexual a un menor, uno de intento de abuso, otro de conspiración para retener al demandante y su familia y cuatro por suministrar alcohol a un menor.

“Estudiamos con cuidado todas las pruebas en este caso y, como se trataba de un caso penal, tenía que ser más allá de cualquier duda razonable”, aseguró entonces el jurado. Por su parte, el periodista Peter Bowes, que cubrió el juicio para la BBC, recuerda que “sus fanáticos eran los más devotos que he conocido y creían 100% en él. El resultado de un juicio tiene mucho que ver con cómo la gente es recordada. Y, a diferencia de Bill Cosby, Jackson fue declarado inocente”. Asimismo, añade que uno de los testimonios clave en la defensa del cantante vino por parte de Wade Robson, quien más tarde protagonizó el documental “Leaving Neverland”: “Robson entonces tenía 22 años y negó sostenidamente que Jackson le hubiese hecho daño o abusado sexualmente de él”.

“No era capaz”

Las primeras acusaciones por abuso infantil contra el cantante de “Thriller” fueron en 1993, por parte de Evan Chandler, padre de Jordan, uno de sus bailarines. Tras una serie de negociaciones para intentar evitar las demandas, fue tras el fallecimiento del artista, el 30 de junio de 2009, cuando se supo la gran verdad: cinco días tras la muerte de Jackson, Jordan admitió que había mentido acerca del supuesto abuso, y que todo formó parte de un plan de su padre para salir de la pobreza. “Jackson no era capaz de hacer algo así”, aseguró.

Hasta hoy, no ha surgido ningún tipo de prueba visual o auditiva de que Michael Jackson abusara de menores. Lo que sí ha sido evidente es la fuerza que tiene su nombre, pues estos escándalos no han debilitado su imagen artística, ni ha reducido el número de discos vendidos a nivel mundial: se le atribuyen más de 350 millones de copias, gracias principalmente al mítico, inolvidable e histórico “Thriller” (1982).