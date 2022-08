Amber Heard rechazó llevarse dinero de la última película de Johnny Depp en su divorcio

Tras finalizar su mediático juicio contra su ex marido Johnny Depp por difamación, conocimos que Amber Heard habría vendido su casa de Yucca Valley, donde se se refugiaba alejada del foco mediático y disfrutando de su hija, Oonagh Paige. Una propiedad que se encuentra en pleno desierto, en el condado de San Bernardino en California; y que la actriz podría haber vendido por la friolera de 1.050.000 dólares.

Tan solo dos días después sale a la luz una nueva información sobre el ex matrimonio. Y es que según indican nuevos documentos relativos al juicio, Heard rechazó llevarse la mitad de lo que Johnny Depp cobró por rodar la quinta película de “Pirates of the Caribbean” a pesar de la insistencia de sus abogados durante su divorcio.

El actor rodó dicha película durante los últimos meses de su matrimonio y, al no tener separación de bienes, sus ingresos se consideraban patrimonio común. Ante la negativa de Heard de pelear por esa suma de dinero, sus abogados respondieron en un correo electrónico que era “increíblemente honesta con su palabra” y era evidente que “no iba por el dinero”.

Al parecer, el juzgado de Fairfax (Virginia, EE.UU.) desclasificó más de 6.000 páginas sobre el procedimiento que, entre otros detalles, revelan que se rechazaron numerosas pruebas presentadas por los equipos de Depp y Heard; entre las que figuran las de su divorcio.